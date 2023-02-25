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Китай направил делегацию в НАТО для консультаций по безопасности
Минобороны Китая направило делегацию в военные органы управления НАТО и ЕС для консультаций по безопасности
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Министерство обороны КНР направило делегацию в военные органы управления Венгрии, Германии, ЕС и НАТО для консультаций по международной и региональной безопасности, сообщило оборонное ведомство Китая в социальной сети WeChat.
Ведомство информировало, что Минобороны КНР с 16 по 25 февраля направило делегацию в генштабы Венгрии, Германии, Евроcоюза и НАТО для проведения институциональных диалогов и консультаций, передает ТАСС.
Министерство отметило, что особое внимание будет уделено развитию двусторонних отношений в области обороны, стороны проведут углубленный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной безопасности для укрепления взаимопонимания и взаимного доверия.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.
В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».
Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Бывший аналитик ЦРУ назвал причину начала конфликта на Украине
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Предпосылкой к началу конфликта на Украине послужило расширение НАТО
Предпосылкой к началу конфликта на Украине стало нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.
Он указал, что западные политики неоднократно заявляли о «неспровоцированном» начале конфликта, именно расширение НАТО стало его причиной, передает РИА «Новости».
Макговерн напомнил, что Западом давалось обещание о нерасширении НАТО.
Экс-аналитик вспомнил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он спрашивал, почему обещание о нерасширении альянса не зафиксировали документально.
Кувалдин тогда пояснил, что на тот момент многие факторы помешали созданию такого договора, в частности – нежелание Германии и существование Варшавского договора.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Финляндию и Швецию скоро примут в НАТО.
В России оценили мирный план Китая по Украине
Политолог Ткаченко: Мирный план Пекина полностью соответствует интересам России, поэтому Киев и США его не примут
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На первый взгляд, предложенный Пекином план выглядит наивным. Но этот документ выполняет сразу две задачи – внутри- и внешнеполитическую, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее МИД Китая предложил план урегулирования конфликта на Украине.
«Реализуемость мирного плана Китая по Украине в ближайшей перспективе кажется сомнительной. И документ, на первый взгляд, выглядит как набор общих предложений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Однако в глобальном смысле документ позиционирует Китай на российской стороне в этом конфликте. Ничего из того, что предложено Пекином, не поддержат ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Причем США попытаются «заболтать» мирный план, предложенный Поднебесной», – полагает собеседник.
«Будет много комментариев: самую радикальную позицию займет Виктория Нуланд, чуть более сдержанно выступит Энтони Блинкен. Но так или иначе, если Белый дом примет этот план, Россия выйдет из спецоперации с зафиксированным фронтом, сохранив при этом лицо. А имиджевая победа Москвы для Вашингтона недопустима», – продолжил эксперт.
По словам Ткаченко, документ направлен сразу на два типа аудитории. «Первая – это китайцы. План должен показать гражданам, что их страна является глобальной державой, способной занять четкую и комплексную позицию по очень непростой международной проблеме», – объясняет он.
«Второй аспект внешнеполитический. Это попытка Поднебесной сформулировать мнение развивающихся стран относительно конфликта на Украине. Ведь для многих это сугубо периферийная проблема. Пекин таким образом занимает очень выгодную позицию, говоря от лица подавляющей части мира, на первый взгляд, банальные истины», – заключил Ткаченко.
Ранее китайский МИД опубликовал план мирного урегулирования украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов и предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах и войнах нет победителей». Пекин настаивает на том, чтобы стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров. В пятом Пекин призывает поддержать любые меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Седьмой посвящен безопасности на АЭС. Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте. Девятый пункт предусматривает выполнение зерновой сделки, десятый – отказ от санкций, пункт 11 – обеспечение стабильных цепочек производства и поставок. И, наконец, Пекин выражает готовность оказать помощь в послевоенном восстановлении зоны конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
На этой неделе в Россию с визитом приезжал главный китайский дипломат Ван И. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как теракт на «Северных потоках» сблизил Пекин и Москву.
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На Западе отреагировали на план Китая по урегулированию на Украине
НАТО и ЕС отреагировали на представленный Китаем план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса
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Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
«Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», – передает его слова ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что смотреть на этот план нужно на фоне подписания соглашения Китая о безлимитной дружбе с Россией.
При этом Еврокомиссия изучит предложенный план.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине. Об этом дипломат рассказал радиостанции «Кадена СЕР».
Боррель добавил, что Ван И категорически заверил его, что Китай не поставляет оружие России и не планирует этого делать.
Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Китай представил мирный план по урегулированию на Украине из 12 пунктов
Китай предложил план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, предложив мирные переговоры
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Министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса, состоящего из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Первым пунктом Пекин указывает на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран. В документе сказано, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства». В связи с этим КНР настаивает на одинаковом и единообразном применении международного права и отказе от применения двойных стандартов, передает РИА «Новости».
Во-вторых, Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, так как региональная безопасность не может быть достигнута за счет усиления и расширения военных блоков. В документе указывается необходимость учитывать законные интересы безопасности и озабоченности всех стран.
В третьем пункте под названием как «прекратить боевые действия и остановить войну» говорится, что «в конфликтах войнах нет победителей». Пекин настаивает, чтобы все стороны не подливали масла в огонь и не допустили выхода украинского кризиса из-под контроля.
В четвертом пункте Китай настаивает на проведении мирных переговоров, так как это единственный реальный выход из кризиса. В документе сказано о необходимости создания условий и предоставления платформы для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
В пятом пункте Пекин призывает поддерживать все меры, способствующие смягчению последствий гуманитарных кризисов. Китай указывает на недопустимость политизации гуманитарных вопросов.
Также КНР в шестом пункте приветствует поддержку обменов военнопленными между Киевом и Москвой. Также отмечена необходимость защиты гражданских лиц.
Пункт под номером семь посвящен безопасности АЭС, Китай считает необходимым противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты.
Помимо этого, Китай считает недопустимым применение ядерного оружия, о чем говорит в восьмом пункте.
В девятом пункте говорится о том, что стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю. Предложенная Китаем инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности может обеспечить решение проблемы глобального продовольственного кризиса.
В десятом пункте Китай выступает против односторонних санкций в контексте кризиса на Украине, поскольку рестрикции лишь создают новые проблемы.
Призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок содержится в 11 пункте плана.
В последнем пункте Пекин выражает готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.
Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Дай Бин заявлял, что дипломатия является единственным путем для разрешения украинского кризиса.
Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России
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Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС.
Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.
Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения.
Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушить» Россию
Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза «разрушить» Россию
Евросоюз не желает России «разрушения», заявил испанской газете «Периодико» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ЕС поддерживает Украину не для того, чтобы произвести политические перемены в России или «разрушить», передает ТАСС.
Более того, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту – есть одна, где скептически относятся к последствиям санкций, отмечая, что этими санкциями ЕС выстрелил себе в ногу, заметил Боррель.
При этом глава дипломатии ЕС допустил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным», и следовало, по его мнению, «не тратить три месяца на обсуждение, отправлять Киеву танки или нет».
«Россия способна производить боеприпасы и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», – подчеркнул он.
Также Боррель заверил, что пока что имеющихся вооружений достаточно, однако стоит ускорить темпы производства.
«Мы будем производить больше, но пока идет производство, передавайте Киеву то, что есть», – призвал дипломат.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет.
Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
МИД России сообщил, что Москва согласна с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
В МИД отреагировали на мирный план Китая по Украине. «Мы ценим стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Разделяем соображения Пекина, – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД. – Привержены принципам соблюдения норм международного права, в том числе гуманитарного». В МИД подчеркнули, что согласны с позицией Пекина в том, что безопасность одной страны не может укрепляться за счет другой. «Как и китайские коллеги, считаем нелегитимными несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры». Нынешние санкции в Москве назвали «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».
В МИД подчеркнули, что как раз этими соображениями и были продиктованы предложения, выдвинутые в конце 2021 года о договоре между Россией и США о гарантиях безопасности. Российские дипломаты с сожалением констатировали, что предложения на Западе были отвергнуты.
Что же касается украинского кризиса, «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», подчеркнули в МИД. Этот пункт включает в себя прекращение поставок Киеву западных вооружений и отправления наемников, а также в целом «завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», и кроме того устранение угроз, исходящих с территории Украины.
«Гражданам Украины, включая русскоязычное население ... должны быть гарантированы неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке», – заявили российские дипломаты, выразив уверенность в том, что именно продвижение по этому пути должно привести к справедливому и устойчивому миру.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий
Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без предварительных условий
Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий при помощи международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по украинской теме.
Бин заявил, что единственный путь для решения кризиса, это дипломатия, а международному сообществу следует создать благоприятные площадки и условия для мирного решения конфликта. По его словам, решение о возобновлении переговоров станут первым шагом на пути к политическому решению, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, поскольку никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.
Лидеры стран ЕС пообещали «не отдыхать» до «победы» Украины
Лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности, говорится в заявлении Европейского совета.
Отмечается, что лидеры 27 стран ЕС заявили о готовности продолжать присылать в Киев масштабные «молниеносно организованные» поставки оружия и боеприпасов и наращивать давление на Россию, до этого дня представители ЕС «не будут отдыхать», передает ТАСС.
Также подчеркнуто, что ЕС окажет поддержку в восстановлении Украины, для чего планирует использовать замороженные и блокированные российские активы «в соответствии с европейским и международным законом».
«Мы будем постоянно наращивать коллективное давление на Россию... С этой целью мы примем десятый пакет санкций, и мы будем принимать меры против тех, кто обходит санкции», – говорится в заявлении.
Напомним, европейские страны все еще не смогли прийти к согласию по новым антироссийским санкциям.
Боррель и Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине
Боррель не считает мирным план Китая по Украине
Обнародованные Китаем предложения по урегулированию на Украине не мирный план, а позиция, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель назвал позицией предложения Китая по мирному урегулированию на Украине, он отказался считать это мирным планом, передает ТАСС.
Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если Украина сейчас перестанет защищаться, тогда это будет не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права.
Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Эстония обсудила с НАТО и ЕК идею совместной закупки снарядов для Киева
Премьер Эстонии Каллас, генсек НАТО Столтенберг и председатель ЕК фон дер Ляйен обсудили идею закупки снарядов для Киева
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудили возможность совместной закупки снарядов для поддержки Киева, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.
Уточняется, что стороны обговорили предложение Каллас совместной и быстрой закупке 1 млн артиллерийских снарядов за 4 млрд евро для Украины, передает «Интерфакс».
Как при этом отметила сама эстонский премьер, ЕС стоит «быстро и новаторски отреагировать» вместе в вопросе помощи Киеву, «как и во время распространения COVID-19».
Каллас добавила, что кроме поддержки Украины необходимо, чтобы европейская оборонная промышленность нарастила способность производить вооружение в объеме, который соответствует изменившейся ситуации с безопасностью.
«Серые зоны в европейской безопасности должны уйти в прошлое, потому что они создают нестабильность и ведут к войне. Поэтому Эстония поддерживает вступление Украины и в Евросоюз, и в НАТО после войны», – заключила премьер.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
ЕС не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину СВО
Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине
Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС.
Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине.
ЕС не нашел доказательств предоставления Китаем оружия России
Евросоюз не нашел четких доказательств предоставления Китаем военной помощи России
Евросоюз не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.
Масрали подчеркнула, что «любая военная помощь России будет встречена решительной реакцией Евросоюза», но четких доказательств предоставления Китаем систем летального оружия России нет, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России для его применения на Украине.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И спросил его во время неформальной беседы, почему Пекин не должен поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину.
В Китае обвинили США в манипуляции «тайваньским вопросом»
МИД КНР обвинил США во вмешательстве во внутреннюю политику Китая
Власти США требуют уважать суверенитет Украины, и умышленно пренебрегают соответствующим статусом других стран, Вашингтон манипулирует тайваньским вопросом, и вмешивается во внутреннюю политику Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат заявил, что США открыто вмешиваются во внутреннюю политику Китая, пытаясь манипулировать тайваньским вопросом, США также пытаются манипулировать тайваньским вопросом, передает ТАСС.
Вэньбинь заявил, что Пекин выступает мирное за политическое урегулирование украинского конфликта, а НАТО пришла в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы создавать противоречия. Он призвал альянс не сеять хаос в мире. По его словам, кто действует по двойным стандартам, обязательно пожнет плоды содеянного.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.