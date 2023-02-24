Небензя предложил СБ ООН почтить память всех жертв конфликта на Украине

Небензя предложил СБ ООН почтить память всех погибших на Украине с 2014 года

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил на заседании Совета Безопасности по Украине почтить память всех жертв украинского конфликта, начиная с 2014 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступавший до членов Совбеза в ООН, что является нарушением, призвал объявить минуту молчания по «жертвам агрессии». Небензя подчеркнул, что все встают в память о всех без исключения погибших на Украине, начиная с 2014 года, поскольку любая жизнь бесценна, передает ТАСС.

Кроме того, Небензя отметил, что Запад пытается превратить СБ ООН в инструмент своих прихотей за счет расширения совбеза западными странами

Он указал, что мальтийское председательство в организации раз за разом демонстрирует открытое пренебрежение процедурам и практикам Совета Безопасности ООН, ставя национальную позицию и общую позицию ЕС выше обязанностей председателя, которому предписано быть стражем процедуры и занимать беспристрастную позицию.

Также он попросил прояснить на каком основании министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании до государств – членов Совбеза без соблюдения правил.

Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.