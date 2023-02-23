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Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом
Небензя заявил о необходимости обсуждать урегулирование на Украине с Вашингтоном, а не с Киевом
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Москве нужно обсуждать решение для урегулирования украинского кризиса не с Киевом, а с коллективным Западом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Прежде всего Вашингтоном, который стоит за киевским режимом», – сказал Небензя на чрезвычайной спецсессии ГА ООН. Он отметил, что украинский кризис создает угрозу «для всего человечества в случае прямого столкновения России и НАТО», передает РИА «Новости».
Небензя заявил о готовности Москвы «к поиску серьезного долгосрочного дипломатического решения», но «оппоненты» все еще пребывают в плену «тщетных иллюзий о возможности нанести поражение ядерной державе». В связи с этим, как заявил Небензя, «устранять причины», которые и привели к специальной военной операции на Украине, России приходится «военным путем».
Напомним, Небензя заявил, что Запад, вооружая Киев, хочет нанести стратегическое поражение России, расчленить и уничтожить ее. Дипломат подчеркнул, что все «мирные планы», которые предлагаются Украиной или Западом, «сводятся к капитуляции России».
Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.
По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.
По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
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Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.
«Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.
«С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.
«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.
«Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.
«Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.
Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.
Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
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Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
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Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».
Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Российские силы продвинулись к центру Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские войска бьются с ВСУ уже почти в центре Артемовска
Российские силы продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) почти до центра города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива сейчас в руках российских бойцов, которые уже давно вошли в Артемовск с северной стороны и бьются уже практически в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Гагин добавил, что сдача украинцами Артемовска – вопрос времени, причем он считает, что произойдет это достаточно скоро.
20 февраля сообщалось, что российские военные постепенно окружают Артемовск и готовятся начать наносить удары по точкам в западной части города.
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
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Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».
Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.
Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».
Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.
По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.
Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.
Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.
Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.
Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин.
На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР
Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР
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Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.
Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», сообщает DTF.
Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.
Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.
Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.
Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.
Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.
Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.
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Глава военной разведки Украины назвал «неслучайными» многие пожары в России
Глава украинской военной разведки Буданов заявил, что пожары в России якобы не являются совпадением
Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что многие пожары в России якобы не случайны.
У него спросили, являются ли крупные пожары в России случайностью или следствием боевых действий, на что он заявил, что «во многом это не совпадение», так как оно якобы «не просто так горит», передает РИА «Новости».
Вместе с тем Буданов считает, что решающие бои на Украине будут весной – с середины и до конца. При этом он полагает, что Россия уже начала масштабное наступление.
Ранее сообщалось, что в Красноярске загорелся склад на площади 7 тыс. кв. метров.
Над Херсоном сбили летевший обстреливать Новую Каховку украинский Су-25
В среду удалось сбить украинский самолет Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку в Херсонской области.
Штурмовик был сбит в небе над самим Херсоном в среду около 12.00 расчетом ПЗРК «Верба», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.
Ранее сообщалось, что ВСУ во время обстрела в начале февраля нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке, оставив город без воды и света.
Политолог Дудаков: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине
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Своим варшавским выступлением президент США Джо Байден в очередной раз указал на неготовность Запада к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер посетил Польшу и выступил с речью в Варшаве.
«Главный посыл выступления американского президента Джо Байдена в Польше состоит в том, что он продолжает усиливать свою ястребиную риторику в отношении конфликта на Украине. Он дает понять, что не собирается сдаваться и идти на мирные переговоры», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Выступление американского лидера носило в большей степени медийный и пиаровский характер. Байдену нужно было приехать в Европу, чтобы подтвердить евроатлантическое сплочение против России и за Украину», – отметил собеседник.
«Кроме того, важным посылом этого визита стал внутриполитический аспект Соединенных Штатов – выборы главы государства и участие в них Байдена. Он пытается показать себя президентом военного времени, а с риторикой миротворца выступать ему было бы невыгодно», – акцентировал он.
«Очевидно, что как минимум до конца года на Западе не будут готовы к каким-либо мирным переговорам с Россией. Этот посыл также подтвердил Байден. Сейчас они возлагают надежды на весенне-летнее наступление ВСУ, к которому как раз и приурочены поставки западного оружия и техники», – отмечает эксперт.
«В Варшаве американский президент говорил о том, что будет расследовать якобы имеющие место военные преступления России. Не забыл и о тезисе про усиление санкционного давления на Москву», – рассуждает политолог.
«Байден также попытался обвинить Россию в усугублении продовольственного кризиса в мире. Это, конечно, попытка воздействовать на общественное мнение в странах за пределами западного мира, где очень болезненным стал рост цен на продукты. Впрочем, большинство стран мира винят в этом не Москву, а западные санкции, мешающие глобальной торговле зерном и удобрениями», – добавил он.
«Таким образом, можно констатировать, что ничего существенно нового не было, мы это все прекрасно знали и понимали. Поэтому выступление преследовало исключительно медийный эффект», – подытожил Дудаков.
Как отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире «Соловьев Live», речь Байдена была подготовлена заранее в Вашингтоне и не претерпела даже минимальных правок. Ее авторство принадлежит аппарату Тони Блинкена, который в Варшаве отсутствовал. «Это была речь того самого Байдена, который прямо участвовал в агрессии НАТО в отношении Югославии», – акцентировал он.
«Пассаж в речи президента США о том, что по всей Америке развеваются украинские флаги, крайне непонятен. Где он это видел ? Я внимательно слежу за американским телевидением и блогосферой и могу сказать, что тема Украины вызывает там крайнее раздражение», – отметил политолог.
«Сам визит в Восточную Европу дался Байдену нелегко. Слова «демократия», «достоинство», «честность», «добро» произносились с каким-то криком. Он как будто пытался вколотить в нас эти слова. Но выглядело это ужасно», – добавил Дробницкий.
«Подготовленная заранее польская речь Байдена была крайне неинтересной. Однако мы лишний раз убедились в том, что с действующей администрацией США никакого диалога быть не может», – резюмировал он.
Накануне в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на то, что речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов. Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавил собеседник.
«Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Днем ранее Байден также посетил Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему американцы расценили поездку на Украину как предательство.
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Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
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Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».
Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.
Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.
Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российские войска за сутки уничтожили до 490 украинских военных
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Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе противника у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Масютовки Харьковской области. В результате ликвидированы более 40 военнослужащих и два пикапа, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Невским, Стельмаховкой ЛНР и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 135 военнослужащих, машина пехоты, четыре бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин и гаубица Д-20.
В районе Катериновки ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ, сообщил Конашенков.
Артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника недалеко от Угледара и Пречистовки ДНР. В результате уничтожены до 65 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены две гаубицы Д-30. В районах населенных пунктов Чернобаевка и Антоновка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад терробороны.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки поражены 84 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 113 районах, отчитались в Минобороны.
Под Добровольем ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. А в районе пункта Мемрик поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.
Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе Сум поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены десять украинских беспилотников рядом с пунктами Антоновка Херсонской области, Рубежное, Краснореченское, Кременная, Пшеничное, Червонопоповка, Залиман ЛНР, Владимировка, Никольское ДНР, Токаревка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.