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Рубль начал торги разнонаправленно
Рубль на открытии не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки
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Рубль на открытии торгов Мосбиржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменился к американскому доллару, подешевел к евро на 10,5 копеек, а к юаню подрос на 3,8 копейки.
Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов не изменилась к американскому доллару и осталась на уровне 75 рублей, к евро она подешевела на 10,5 копеек, до 79,5 рублей, а к юаню подросла на 3,8 копейки, до 10,865 рубля, передает ТАСС.
Напомним, в среду рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился к доллару и к евро.
Пентагон: Россия уведомила США об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
Представитель Пентагона подтвердила, что Россия уведомила США об испытании баллистической ракеты
Россия в минувшие выходные провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, о чем заранее уведомила США, сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, уведомление с российской стороны было получено в рамках договора ДСНВ, передает Lenta.ru.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия якобы провела неудачные испытания баллистической ракеты накануне визита президента США Джо Байдена в Киев, однако замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что этим сообщениям верить нельзя.
Позже президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».
Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.
«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».
Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.
Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова
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Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.
В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор.
Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.
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Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине
Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.
При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.
В США назвали свидетельства провала попыток Запада изолировать Россию
Washington Post: Попытки Запада изолировать Россию провалились
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Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, только углубился, пишет американская газета The Washington Post.
В статье The Washington Post говорится, что Россия «использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». Конфликт на Украине, по оценке автора публикации, «обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок». Издание указывает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась и тому есть множество свидетельств, передает ТАСС.
В частности, пишет WP, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Кроме того, издание напоминает, что российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за последние шесть недель радушно приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока. Особенно WP отмечает, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал встречу с Лавровым замечательной, а Россию и ЮАР – друзьями.
По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), две трети населения мира проживают в странах, отказавшихся осуждать российскую политику. Санкции в отношении России ввели только 33 государства, они же и направляют военную помощь Украине.
Автор статьи предположил, что связано это с «историческими претензиями» к Западу – «колониализмом, высокомерием», а также тем, что Запад не направляет такое же количество ресурсов, как в помощь Киеву, на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира.
Россия и Китай сближаются с развивающимися странами, используя разочарованность ими в США и Европе и предоставляя альтернативу гегемонии Запада, продолжает газета. Ключевыми полями сражений за сердца и умы автор публикации называет Ближний Восток, Африку и Азию. В меньшей степени, по его оценке, это относится к странам Латинской Америки, «чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, даже недруги России вынуждены признать, что попытки изолировать нашу страну провалились.
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В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
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На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.
В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».
По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.
Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.
Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.
20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.
Россияне назвали послание Путина важным и интересным
ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным
Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.
Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».
Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».
На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.
Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.
Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.
Во Франции назвали последствия президентства «шмякающегося» Байдена
Французский политик Филиппо: За шмякающимся на трапе Байденом нас просят идти навстречу Третьей мировой
Испытывающий трудности при ходьбе и теряющийся в пространстве президент США Джо Байден приведет Запад к Третьей мировой войне, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Филиппо на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) перечислил последние курьезные ситуации с Байденом: он «навернулся», выходя из самолета в Киеве, а затем «шмякнулся», возвращаясь в свой самолет; кроме того, американский лидер потерялся на красной дорожке.
«И именно за этим человеком нас просят идти навстречу Третьей мировой войне...» – посетовал французский политик, передает РИА «Новости».
Байден регулярно испытывает трудности при посадке в самолет. При этом в Белом доме заминки объясняют, в частности, сильным ветром, подчеркивая, что президент США «чувствует себя прекрасно».
Вертолет с министром спорта Ирана на борту потерпел крушение
В Иране потерпел крушение вертолет с министром спорта на борту, его советник погиб
На юге Ирана в городе Бафт упал вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Сейед Хамид Саджади Хазаве, советник министра погиб, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на очевидцев.
Вертолет потерял управление при посадке. Министр находится в стабильном состоянии и доставлен в больницу. Всего пострадало 12 человек, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при жесткой посадке вертолета в Кемеровской области погиб человек.
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР
Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.
В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.
Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.
Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.
За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.
Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.
Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.
Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.
Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.
Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.
Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.
ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах
Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах
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Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант».
Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже.
Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине.
Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц.
Фокусник Акопян объяснил, почему не собирается ехать на лечение в США
Знаменитый советский и российский фокусник Амаяк Акопян сообщил, что находится в тяжелом физическом состоянии, ему трудно передвигаться из-за травм позвоночника.
Акопян опасается проведения операции, на которой настаивают медики, поскольку организм может «не принять эти железки и начать отторгать». Об этом артист рассказал «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что находится в том возрасте, когда хирургические вмешательства небезопасны.
Фокусник пояснил, что его сын приглашает его приехать в США, но он отказывается, поскольку патриот своей страны. «Твой папа – патриот. Дедушка – великий патриот. А ты хочешь, чтобы я в эту поганую Америку поехал, где сумасшедшие люди у власти? Что ты! Я жил, живу и буду жить в России», – пояснил Акопян.
Артист рассказал, что сейчас живет на скромную пенсию в 21-22 тыс. рублей, и пояснил, что даже при желании не мог бы поехать на свои средства лечиться за границу.
«Плевал я на медиков зарубежных каждую секунду. Я и вся моя семья были патриотами! Да сейчас у меня и материального состояния такого нет», – сказал фокусник.
Нуланд заявила о желании США вернуться к обоюдным с Россией инспекциям по ДСНВ
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Американская сторона желает вернуться к диалогу с российской относительно Договора СНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США желают вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда получится начать обсуждение реализации этого соглашения, заявила Нуланд, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты при этом не имеют желания увеличить собственный ядерный потенциал, но и не наблюдают у России возможности нарастить свой.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в ДСНВ. Глава государства подчеркивал, что Россия именно приостанавливает свое участие, а не выходит из Договора.
Президент напомнил, что Запад напрямую причастен к попыткам ВСУ нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы в том числе специалистами НАТО. В такой ситуации допуск американских специалистов на российские ядерные объекты невозможен.
В США заявили, что готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора. В НАТО выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3, а президент США Джо Байден назвал это решение Москвы ошибкой.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это со стороны Соединенных Штатов.
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Стало известно о секретной британской группе для закупок советских боеприпасов Украине
New York Times: В Британии создали секретную группу для закупок боеприпасов Киеву
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Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, которая закупает советские боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить им самолеты, танки, минометы и вертолеты, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Лондон, Париж и Вашингтон финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
В июне прошлого года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories на приобретение 40 тыс. артиллерийских снарядов. Средства за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а сами вооружения доставлены из Пакистана в Соединенное королевство без упоминания Украины. Однако пакистанский поставщик не смог доставить снаряды, и сделка была сорвана.
NYT со ссылкой на полученные документы сообщает, что в июне чешский продавец оружия предложил Киеву боеприпасы и десять штурмовиков советского типа на сумму около 185 млн долларов.
Также издание пишет, что оружие чешского производства поставляет Украине Люксембург. Фабрики по производству боеприпасов возобновили работу в Болгарии. По данным газеты, на открытии одной из линий производства присутствовали представители посольства США.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.