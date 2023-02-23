Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев

В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье

Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах

Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.

«Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.

«С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.

«Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.

«Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.

«Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.

Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.

Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД