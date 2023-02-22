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Албания задержала танкер с российской нефтью
Албания задержала танкер с нефтью, которая может быть из России
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Полиция Албании на основании эмбарго Евросоюза задержала танкер с нефтью, которая может быть из России, сообщает газета «Вечерние новости».
Танкер шел под флагом Либерии и был задержан в албанском порту Дуррес. Как заявили в албанской полиции, судно вышло из Азербайджана, оно было загружено нефтью с другого танкера в греческом порту Каламата, передает ТАСС.
Полиция задержала 22 члена экипажа, начато следствие.
Напомним, в начале декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.
В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой
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Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.
«Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.
«Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.
Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.
Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.
Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.
Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.
Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.
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ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.
Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
МИД назвал миссию ЕС в Армении попыткой выдавить Россию из региона
Захарова: Москва расценивает миссию ЕС в Армении как попытку выдавить РФ из региона
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Евросоюз лукавит, подчеркивая гуманитарный характер миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД России отмечается, что Евросоюз пытается любыми способами закрепиться в союзной России Армении. По ее словам, Россия видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье.
«Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны», – заявила Захарова.
Дипломат отметила, что все это делается для того, чтобы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Захарова отметила, что при этом игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.
В заявлении официального представителя МИД подчеркивается, что, по мнению Москвы, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Ранее Евросоюз запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
До этого в МИД России предупреждали, что попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние.
Боррель назвал дату введения десятого пакета санкций против России
Боррель заявил, что десятый пакет санкций против России вступит в силу к 24 февраля
Десятый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Боррель отметил, что ЕС находится на пути одобрения санкций. По его словам, они будут одобрены в ближайшие часы или дни, до 24 февраля в любом случае. «Препятствия, которые остаются, будут преодолены. Это приверженность министров. Я уверен, что мы введем санкции до конца недели», – уточнил он, передает ТАСС.
В четверг страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
Ранее Боррель заявил, что в рамках десятого пакета санкций в список включат сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
ЕС изучает возможность отправки в Молдавию миссии по безопасности
Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности
Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.
«Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС.
Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.
Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.
Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
Евростат: Потребление газа в странах Европы упало на 40-60%
Потребление газа в странах Евросоюза в период с августа по сентябрь упало на 19,3% по сравнения с пятилетним значением, в ряде стран это показатель снизился на 40-60%.
Так, в Финляндии показатель потребления газа упал на 57,3%, в Литве – на 47,9%, в Швеции – на 40,2%, следует из сообщения Евростата, передает РИА «Новости».
Данные сравнили со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз на фоне санкций против Москвы дал поручение приложить се усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Речь идет об обязательном снижении на 15%.
Меньше всего снизили потребление газа в Ирландии – на 0,3%. Не достигли цели по снижению в Испании и Словении.
Цена нефти начала восстанавливаться после падения
Мировые цены на нефть начали восстанавливаться после падения на прошлой неделе
Мировые цены на нефть в понедельник показали рост после снижения на прошлой неделе почти на 4%.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.18 выросла на 0,47%, достигнув 83,39 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,42%, до 76,87 доллара, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе котировки потеряли около 4%, это было связано с рядом факторов, в том числе намерениями американских властей продать больше нефти из стратрезерва, а также с данными о росте коммерческих запасов в США за неделю на 16,3 млн баррелей.
Рынки обращают внимание на политику ФРС США: в марте может вновь подняться ключевая ставка. В прошлом году на фоне высокой инфляции регулятор повышал ставку семь раз, и это усилило риски рецессии. Сложившаяся ситуация повлияет и на ожидания по нефтяному спросу. Рынки оценивают, насколько быстро регулятор будет повышать ставки в дальнейшем, а также когда перейдет к снижению ставки.
22 февраля будет опубликован протокол февральского заседания федрезерва, он может содержать сигналы о монетарной политике, а на следующий день, 23 февраля, выйдет вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Сводные данные по экономике могут отразиться на прогнозах по монетарной политике ФРС и повлиять на курс доллара.
ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года
Постановление Совета ЕС: Ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ продлены до 24 февраля 2024 года
Евросоюз утвердил решение о продлении санкций против РФ до 24 февраля 2024 года, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
Из текста постановления следует, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России должны быть продлены до 24 февраля 2024 года, решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза», передает ТАСС.
По данным внешнеполитической службы ЕС, в санкционный список Евросоюза по России включены 1386 физических лиц и 171 компания.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что десятый пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу к 24 февраля.
Нефть на мировом рынке показала рост
Стоимость нефти на мировом рынке в понедельник вечером поднимается умеренно, на рынке есть ожидание роста спроса из-за снятия в Китае ограничений по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов.
К 19.35 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,63%, до 83,5 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть WTI – на 0,52%, до 76,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Днем цена на фьючерсы обеих марок росла примерно на 0,7%. Отмечается, что на минувшей неделе цена нефти снизилась более чем на 4% из-за данных о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на 16,3 млн баррелей.
Нефть подешевела в ожидании сигналов от ФРС США
Мировые цены на нефть снизились примерно на 1% в ожидании «ястребиных» сигналов от ФРС США
Мировые цены на нефть во вторник опустились на 1%: инвесторы оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.38 падает на 1,08%, достигая 83,16 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,02%, до 76,62 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры обращают внимание на политику Федрезерва, которая влияет на мировые сырьевые и финансовые рынки. В среду должен быть опубликован протокол февральского заседания регулятора, он может содержать подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. По данным CME Group, около 82% аналитиков ждут в марте повышения учетной ставки в США еще на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.
«Любой ястребиный сигнал из протокола ФРС может стать катализатором снижения цен на нефть», – сказал Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун.
Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из санкций ЕС против России
Politico: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из антироссийских санкций ЕС
Венгрия не поддерживала предложения Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения богатейших россиян, настаивая на исключении четырех человек из существующего санкционного списка, сообщает газета Politico.
По информации европейских дипломатов, страны Балтии и Польша стремятся к тому, чтобы было проще вводить санкции против членов семей и окружения богатейших россиян, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Так, согласно действующим правилам, ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, включив в него «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».
Газета отмечает, что включение членов семей предпринимателей и связанных с ними лиц «позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие» в конфликте на Украине или «их действия в экономических интересах России».
Несогласие Венгрии с такими шагами и ее просьбы исключить четырех человек из уже существующего санкционного списка «разжигают напряженность» и могут стать предметом дебатов во время встречи послов ЕС, подчеркивает издание.
Планировалось, что во время встречи послов будет обсуждаться новый пакет санкций против России, а также пролонгация более 1,4 тыс. имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями.
По данным газеты, Венгрия планирует использовать встречу как рычаг давления, чтобы исключить конкретных четырех человек из списка.
«Если Венгрия заблокирует продление санкций и откажется идти на компромисс, все более 1,4 тыс. человек будут исключены из списка», – заключили в дипкругах.
Ранее стало известно, что Франция и Венгрия выступили против планов ЕК ввести санкции против связанных с атомной энергетикой РФ физических и юридических лиц.
Евросоюз не исключил возможности финансирования закупок оружия для Киева из бюджета
FT: ЕС рассматривает возможность финансировать закупки оружия для Киева из своего бюджета
ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины, сообщили СМИ.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия изучает способы использовать бюджет блока для предоставления первоначальных взносов производителям оружия, передает РИА «Новости».
Поскольку основные договоры ЕС запрещают использовать его фонды в военных целях, то планы относительно закупок оружия составляются при содействии юристов Еврокомиссии.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония предлагает странам ЕС приступить к совместным закупкам военной техники для Украины.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира, поскольку Евросоюз не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета.
В Италии усомнились в возможности отправить истребители на Украину
Глава МИД Италии Таяни усомнился в способности страны отправить на Украину истребители
Поставки истребителей итальянского производства на Украину практически невозможны, заявил газете «Стампа» вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
По его словам, для осуществления поставок сначала нужно скоординировать действия с союзниками, чтобы выяснить, какие самолеты предоставят они. Это делается потому, что поставлять украинцам разные модели не имеет смысла, так как возникнет проблема обучения пилотов, передает ТАСС.
Таяни отметил, что отправка итальянских истребителей представляется «практически невозможной».
Министр добавил, что в данный момент в Италии утвержден шестой пакет военной помощи, завершается отправка материалов. Кроме того, через пару недель в сотрудничестве с французами на Украину будет отправлена система SAMP-T для противовоздушной обороны.
«Лучший способ достижения мира – поддержка украинцев, чтобы они могли сесть за стол переговоров на равных условиях», – заключил Таяни.
Ранее в Конгрессе США заявили о подвижках в сторону передачи Украине истребителей. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16.
Также в правительстве Британии заявили, что не принимали решения о передаче истребителей Украине, но пообещали изучить этот вопрос.
Боррель признал, что 2022 год не был плохим для российской экономики
Боррель: Прошлый год не был плохим для российской экономики
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.
Как заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью радиостанции Onda Cero, прошлый год не был плохим для российской экономики годом, потому что цены на энергоносители взлетели, но теперь цены вернулись к показателям, которые фиксировались до начала спецоперации, передает ТАСС.
По его словам, ЕС уже избавился от энергетической зависимости от России и если раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и «они не найдут клиента для этого газа».
«Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было», – отметил Боррель.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что цель антироссийских санкций – заставить страдать народ России. По словам президента, инициаторы санкций против России наказывают сами себя, спровоцировали рост цен в своих странах, а говорят, что виноваты русские.
Нефть подешевела перед публикацией протокола ФРС США
Мировые цены на нефть снизились перед публикацией протокола ФРС США
Мировые цены на нефть в среду начали умеренно снижаться: рынки оценивают перспективы спроса в ожидании сигналов по ставке от Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.50 снизилась на 0,25%, дстигнув 82,84 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 76,16 доллара, передает РИА «Новости».
Основным факторов для нефтяных трейдеров остаются перспективы спроса. В среду рынки ожидают публикации протокола февральского заседания ФРС, который может содержать подсказки по поводу дальнейших планах регулятора по монетарной политике.
За прошлый год ФРС семь раз поднимала ставку. В 2023-м ставка уже была повышена в феврале, в марте рынки ждут еще одного повышения. Жесткая политика регулятора усиливает опасения рецессии.