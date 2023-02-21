Турчак: Главная мысль послания президента – «Народ и Армия едины»

Вся страна сплотилась ради общей цели – все для фронта и все для победы, десятки тысяч людей во всех регионах, от мала до велика, ежедневно вносят свой вклад в ее достижение, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!» – отметил он по итогам послания президента Федеральному Собранию, говорится на сайте партии.

Владимир Путин 21 февраля в 18-й раз обратился к Федеральному Собранию. Глава государства выступал в Гостином Дворе.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 20 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы, а также свыше 3 тысяч тонн медикаментов и медизделий.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту – передает спецсредства, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировку для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют гуманитарную миссию партии депутаты Госдумы от партии. 25 января «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» открыли новый гумцентр в Харцызске, где помощь оказывают беженцам из Соледара.