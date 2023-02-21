Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине

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21 февраля, вторник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
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Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир.
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Мы ведем оборонительную войну, а не превентивную, нанося ответные удары, а не упреждающие, принуждая агрессора, а не жертву, к справедливому миру и законности, которая была попрана еще в 2014 году.
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До начала СВО еще несколько дней. Но это, видимо, так «мирная Украина» пыталась договориться о перемирии, начав массированные обстрелы ЛДНР в конце февраля 2022-го?
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
В ЛНР заявили о прибытии в Краматорск группы европейских чиновников
Марочко: В Краматорск прибыли высокопоставленные европейские чиновники и офицеры министерства обороны Украины
Высокопоставленные европейские чиновники и украинские офицеры прибыли в находящийся под контролем Киева город Краматорск в Донбассе, их охраной занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что в Краматорск прибыла группа высокопоставленных украинских и европейских чиновников численностью порядка десяти человек, среди которых офицеры министерства обороны Украины и переводчики, которые сопровождают англоязычных граждан в гражданской одежде. По имеющимся у него данным, группа передвигается на трех тонированных бронированных автомобилях, плюс две машины сопровождения ДПС. Марочко отметил, что охраной делегации занимается спецподразделение Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии планов удерживать Артемовск любой ценой. В минувшую субботу стало известно, что ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Днем ранее власти Украины призвали жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Киев испугался принуждения к сделке с Россией
Politico Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией, сообщила европейская версия издания Politico.
Politico приводит слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность, о том, что и в Конгрессе США, и в администрации президента Джо Байдена есть люди, которые хотели бы изменить объемы военной помощи, чтобы заставить украинцев «установить для себя более скромные военные цели» и заключить некую сделку Россией, передает ТАСС.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Напомним, позднее заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давит заявил журналу Newsweek, что такие сведения беспочвенные и не соответствуют действительности.
Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.
ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона
Сальдо заявил, что ВСУ проводят принудительную эвакуацию из Херсона
ВСУ проводят принудительную эвакуацию жителей из Херсона, но продвижения украинских войск нет, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, ВСУ начали принудительную эвакуацию жителей из Херсона, в первую очередь насильно выгоняют врачей на Западную Украину, пытаются мобилизовать тех, кто не хочет воевать, передает ТАСС.
Он также заявил, что ситуация в Херсонской области на линии соприкосновения, которая проходит по линии Днепра, стабильная, продвижения войск ни со стороны России, ни со стороны Украины пока нет. Сальдо надеется, что Херсон в недалеком будущем удастся вернуть под российский контроль.
Ранее в Херсоне был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Украине предложили перевести школы на дистанционное обучение 22-24 февраля
Министерство образования и науки Украины выпустило рекомендации по поводу перевода школьников на удаленный формат обучения в период с 22 по 24 февраля, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.
По его словам, он обратился к начальникам областных и Киевской военных администраций, а также руководителям школ и других образовательных учреждений. Им предложено с 22 по 24 февраля 2023 года перенсти процесс обучения в формат онлайн, передает РИА «Новости».
Ранее в Ровно и Ивано-Франковске на северо-западе Украины перевели на дистанционное обучение из-за частых воздушных тревог в эти дни.
Украинский боксер призвал не заставлять русскоговорящих переходить «на мову»
Украинский боксер призвал власти не заставлять русскоговорящих граждан говорить «на мове»
Известный боксер с Украины Александр Усик обратился к властям страны с просьбой не заставлять граждан переходить на украинский язык, он призвал «не бить по лбу», а наоборот поддержать, чтобы не вызвать негатив.
Он указал, что часть граждан Украины родились в той части страны, где говорят исключительно на украинском, а кто-то – в Мариуполе, Крыму, Донецке, где популярнее русский язык. В комментарии изданию «Украинская правда» Усик заявил, что не нужно осуждать людей за беседу на русском языке, передает РИА «Новости».
По мнению спортсмена, не нужно превращаться в «плохих прокуроров» и принуждать говорить исключительно на украинском языке.
Напомним, в 2019 году Верховная рада Украины приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, на него должны перейти все сферы обслуживания.
Александр Усик родом из Крыма, он является чемпионом мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
ВСУ провели учения в Чернобыльской зоне
Командующий объединенными силами ВСУ Наев: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне
Учения объединенных сил ВСУ проходят в Чернобыльской зоне у границы с Белоруссией, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
Как заявил Наев в эфире украинского «Пятого канала», сейчас уровень угрозы сухопутных действий со стороны Белоруссии низкий, и ВСУ используют это время для учений в Чернобыльской зоне, чтобы «укрепить оборону», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению провокации для обвинения России в нарушении в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.
Российские войска за сутки уничтожили более 510 украинских военных
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В результате активных действий подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Табаевки, Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы до 70 военнослужащих, танк, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделениями группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено комплексное поражение живой силе противника у Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены более 200 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
При поддержке штурмовой авиации продолжаются наступательные действия подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении. Потери противника на этом направлении за прошедши е сутки составили более 170 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. В районе Краматорска ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, сообщил Конашенков.
Тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. В результате за сутки ликвидированы порядка 70 военнослужащих, два танка, две бронемашины, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Под Угледаром поражен склад боеприпасов ВСУ.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», а рядом с Томиной Балкой Херсонской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС Россиии за сутки поражены 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Таволжанка, Лиман Второй, Граково Харьковской области, Площанка, Кременная ЛНР, Кирилловка, Пантелеймоновка ДНР и Переможное Запорожской области. Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У» у Большетроицкого и Караичного Белгородской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленского попросили вернуть звания «героев Украины» Бандере и Шухевичу
Петиция о возвращении звания «героев Украины» сотрудничавшим с нацистской Германией лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Автор петиции считает, Бандеру и Шухевича незаконно лишили звания «Герой Украины», и вернуть им звание необходимо для «защиты» украинской истории от попыток ее «переписать и сфальсифицировать», а также чтобы отметить «людей, посвятивших жизнь борьбе за независимость Украины», передает ТАСС.
К настоящему времени эту петицию поддержали 79 человек. Для того чтобы ее рассмотрели власти Украины, необходимо собрать 25 тыс. подписей.
В октябре 2007 года президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины. 12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда.
Напомним, в 2021 году депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.
В Китае оценили визит Байдена в Киев
МИД КНР прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев
Все стороны, особенно крупные страны, должны создавать условия для мирных переговоров, а не подливать масло в огонь или наживаться на конфликте, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Китайский дипломат, комментируя визит Джо Байдена в Киев, отметил, что все стороны должны создавать условия для переговоров, предпринимать усилия, которые способствуют политическому регулированию, а не искать выгоду и подливать масло в огонь, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит американского президента Джо Байдена на Украину никак не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России.
Премьер Италии приехала в Киев
АНСА: Премьер Италии Мелони прибыла в Киев
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили СМИ.
Как передает агентство АНСА, в рамках визита Мелони посетит Бучу и Ирпень, передает ТАСС. Это первый визит итальянского премьера на Украину.
Напомним, глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.
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