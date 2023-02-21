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Bloomberg: Многие в Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев
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Визит американского президента Джо Байдена в понедельник в Киев планировался его администрацией секретно, сообщает Bloomberg.
По информации источников издания, Байден принял решение ехать в Киев 17 февраля. Поездка готовилась в секретном порядке, многие в Белом доме и Пенгатоне не имели информации о посещении Украины Байденом, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.
В самолете находились советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, ранее пообещавших хранить тайну о визите.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Медведев раскрыл масштабы падения численности населения Украины
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С момента переписи населения Украины в 2001 году, его численность сократилась вдвое и эта тенденция сохраняется, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно – в огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету.
«А насчёт народа… Тут сложнее. Недавно беседовал с выходцами с украинских территорий. Они напомнили мне нехитрую статистику. В 2001-м население Украины, по данным переписи, было около 48,5 млн человек (с учётом тех, кто трудился и тогда за рубежом). Потом, в 2014-м, отпали Крым и Донбасс. Потом началась СВО и активная эмиграция. Как в Европу, так и в Россию. По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более. И оно имеет тенденцию к сокращению», – написал Медведев.
Он пояснил, что танки и снаряды важны, но люди гораздо важнее, они «неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой». Массовый исход людей из страны – это ответ на вопрос о том, за кем будущее, заключил Медведев.
В понедельник Байден прибыл в Киев с визитом и провел встречу с Владимиром Зеленским.
Эксперт оценил решение Белого дома согласовать с Москвой визит Байдена в Киев
Политолог Бордачев: Главное в визите Байдена в Киев – это его согласованность с Москвой
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Визит Джо Байдена в Киев показал высокую степень цивилизованности взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В противном случае приезд не согласовывался бы с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Байден неожиданно приехал в Киев, где провел непродолжительную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Байден, судя по всему, решил подстраховаться, заговорив о тяжелых неделях и годах, которые ждут Украину. Он понимает, что украинский кризис может и не разрешиться до окончания его президентства. Кроме того, лидер США таким образом показал, что никакой личной ответственности за происходящее на Украине нести не намерен», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Стоит отметить, что Россия неоднократно признавала невозможность быстрого завершения конфликта на Украине. Правда, у Москвы и Вашингтона совершенно разное понимание целей и задач этого процесса», – заметил собеседник.
«В целом этот визит стал своего рода представлением для американцев и европейцев. И самый интересный сигнал заключается в том, что поездка Байдена была согласована с Россией. Это показывает достаточно высокую степень цивилизованности наших отношений с Вашингтоном. Все понимают, что наличие культуры диалога всегда лучше, чем ее отсутствие», – заключил Бордачев.
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
В ходе своего визита американский лидер также пообещал передать Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы, которые войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона. Кроме того, по словам американского президента, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов.
Напомним, в понедельник стало известно о том, что президент США Джо Байден прибыл в Киев. На кадрах, попавших в Сеть, видно, как глава США идет рядом с украинским лидером. Как пишет The New York Times, Байдену пришлось добираться до города поездом из Польши. Отмечается, что поездка была многочасовой.
В свою очередь агентство Associated Press отмечает, что Вашингтон связался с Москвой и согласовал визит президента. Американская сторона таким образом стремится избежать просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав, отметило издание.
Байден покинул Киев буквально спустя несколько часов после приезда. Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что этот краткосрочный визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, также увидели в визите Байдена попытку заработать политические очки на фоне приближающейся избирательной кампании в США.
Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы»
Президент США Джо Байден во время визита в Киев в понедельник заявил, что Украина якобы платит большую цену, «жертва слишком большая». Кроме того, Байден пообещал Украине «тяжелые дни, недели и годы».
«Цена, которую Украине пришлось понести, чрезвычайно высока. Жертвы были слишком большие», – сказал он на совместной конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
По словам Байдена, впереди будут «тяжелые дни, недели и годы».
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
В Конгрессе США расценили визит Байдена в Киев как оскорбление американского народа
В Конгрессе США заявили об оскорблении Байденом американского народа из-за визита на Украину
Приезд президента США Джо Байдена в Киев на День президентов – это оскорбление американского народа, заявила член Палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия).
Байден на День президентов (праздник в США) избрал Украину, а не Америку, что является оскорблением для американского народа, заявила Грин, передает ТАСС.
Она добавила, что Байден заставляет американцев платить содержать киевский режим и оплачивать «его войну», и подчеркнула, что на родине действующего главу Белого дома ненавидят.
Грин – одна из членов Конгресса от республиканцев, подписавших письмо к президенту США с требованием перестать помогать Украине.
В понедельник американский президент Джозеф Байден приехал в Киев. Политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил согласование визита президента США в Киев с Россией как высокую степень цивилизованности взаимоотношений двух сторон.
Байден и Зеленский встретились в Киеве
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве, сообщает украинское издание «Страна».
В Сети появились первые фотокадры, на которых Зеленский с Байденом смотрят в камеру и обмениваются рукопожатием, передает РИА «Новости».
Как отметил корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter (запрещен в России), глава США находится в Киеве с необъявленным визитом, куда прибыл на поезде в понедельник утром.
Ранее СМИ сообщили о прибытии Байдена в Киев. Лидеры стран прошли по Михайловской площади под звуки воздушной тревоги.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник рассказал о «сюрпризе», который заключается в прибытии в Киев «важных партнеров» в преддверии годовщины начала российской спецоперации.
Байден уехал из Киева
CNN: Президент США Джо Байден уехал из Киева
Президент США Джо Байден уехал из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.
Как пишет РИА «Новости», журналист из пресс-пула Белого дома сообщил, что «президент Байден уехал из Киева».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Байден перечислил вооружения для нового пакета помощи Киеву
Президент США Байден: Гаубицы и комплексы Javelin войдут в пакет военной помощи Киеву
Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы войдут в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву, сообщает канал CNN.
Пакет помощи составит 500 млн долларов, при этом о количестве вооружений и о сроках их доставки не сообщается, передает ТАСС.
Кроме того, по словам американского лидера, США с союзниками пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более 2 млн снарядов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Стало известно, сколько готовился визит Байдена
Politico: Подготовка визита Байдена в Киев заняла около недели
Около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины.
Как сообщил источник Politico, украинцы «давно просили» Байдена приехать с визитом, а сама поездка была подготовлена за неделю в режиме «строжайшей секретности» через каналы коммуникаций министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает ТАСС.
Это первый визит президента США на Украину за время СВО.
Ранее президент США Джо Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов
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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник, сообщил президент США Джо Байден во время своего визита в Киев.
По его словам, Вашингтон выделит Украине HIMARS, передает РИА «Новости».
В том числе США намерены объявить на этой неделе новые санкции против людей и компаний, связанных со спецоперацией России.
В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, говорится, что президент США намерен подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.
После визита в Киев Байден отправится в Польшу.
По его словам, он встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами союзников США по восточному флангу. Также в Польше Байден выступит с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
NYT назвала цель визита Байдена в Киев
NYT: Байден посетил Киев, чтобы убедить союзников в продолжении помощи Украине
Президент США Джо Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
По данным издания, Байден говорил советникам, что поездкой на Украину именно в эти даты «хотел показать союзникам, что Белый дом будет и дальше помогать Киеву, передает РИА «Новости».
Визит американского президента был организован тайно из соображений безопасности.
В ходе визита Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов, который будет включать больше военного оборудования, артиллерийские снаряды, гаубицы, комплексы Javelin, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Байден пообещал поддерживать Киев «сколько потребуется»
Президент США Байден: Штаты будут оказывать поддержку Украине сколько потребуется
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский заявил, что США продолжат поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Также Байден заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены «миллиарды» в виде прямой бюджетной поддержки, передает РИА «Новости».
По его словам, правительство сможет использовать эту помощь незамедлительно для предоставления базовых услуг населению.
Напомним, Байден решил посетить Киев, чтобы убедить союзников в том, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, пишет газета New York Times.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
Зеленский назвал переговоры с Байденом в Киеве плодотворными
Переговоры с президентом США Джо Байденом в Киеве были плодотворными и очень важными, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что результаты переговоров можно будет «увидеть на поле боя», передает РИА «Новости».
По словам Зеленского, нынешний визит Байдена – самый важный за всю историю отношений между США и Украиной.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оба президента довольны разговором. Он также назвал визит Байдена историческим и заявил, что атмосфера была максимально доверительная и душевная.
Напомним, в понедельник Байден прибыл с ранее необъявленным визитом в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным агентства Reuters, во время визита Байдена в Киев обсудил с ним дальнобойное вооружение.
Политолог-американист Малек Дудаков объяснил газете ВЗГЛЯД, что визит Байдена в Киев продиктован давлением на американского лидера внутри США, а также попыткой сделать украинский вопрос центральной темой президентской предвыборной кампании.
В Белом доме рассказали о длительном планировании визита Байдена в Киев
Белый дом: Визит Байдена в Киев планировался несколько месяцев с Пентагоном и Секретной службой
Визит президента США Джо Байдена в Киев планировался месяцами с участием Пентагона и Секретной службы, сообщил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.
По его словам, визит Байдена тщательно планировался на протяжении нескольких месяцев с участием Белого дома, Пентагона, Секретной службы, комитета начальников штабов, сотрудников американской разведки и совета по национальной безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя правительства Украины сообщила, что около одной недели ушло на подготовку начавшегося в понедельник визита президента США Джо Байдена в столицу Украины.
Байден во время своего визита в Киев заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, он будет объявлен во вторник.
Напомним, президент США в понедельник прибыл в Киев с визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Зеленский подтвердил прибытие Байдена в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава США Джо Байден находится с визитом в Киеве.
«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев в понедельник прибудут «важные партнеры». По данным украинских СМИ Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве.
Варшава объявила о прибытии Байдена в Польшу
Замглавы МИД Польши Вавжик сообщил о прибытии в республику с визитом президента США Байдена
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.
Польское телевидение транслировало прибытие поезда на вокзал города Пшемысль на польско-украинской границе, заявляя, что этим поездом Байден приехал с Украины. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США. Телезрители смогли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт польского города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Предполагается, что этот самолет доставит Байдена в Варшаву, передает ТАСС.
В плане визита Байдена на вторник значится встреча с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве, а вечером того же дня выступление с речью на территории Королевского замка в историческом центре столицы Польши. В среду запланирована встреча Байдена с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и сотрудниками посольства Соединенных Штатов в Варшаве.
Накануне Байден совершил необъявленный заранее визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден прибыл в Киев на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности.