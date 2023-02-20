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20 февраля, понедельник | Последнее обновление — 22:44 | vz.ru
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ЕС изучает возможность отправки в Молдавию миссии по безопасности
Боррель: ЕС изучает возможность отправить в Молдавию миссию по безопасности
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Совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщества.
«Мы изучаем возможность отправки в Молдавию в рамках нашей общей политики безопасности и обороны миссии, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз – прим. ВЗГЛЯД) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям. Они очень страдают от этой дестабилизации, и мы должны помочь им в этой ситуации», – отметил Боррель, передает ТАСС.
Согласно определению таких миссий внешнеполитической службой ЕС, они могут быть как гражданскими, так и военными.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.
Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.
Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
В Совфеде оценили слова Борреля о членстве Украины в европейской семье
Сенатор Долгов назвал заявление Борреля о членстве Украины в европейской семье чистой демагогией
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Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы Украина вступала в ЕС, Боррель просто отрабатывает повестку США. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Константин Долгов. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи из-за того что ее бомбят, осталось только институционализировать это решение.
«Если Украина выживет как самостоятельное государство, в чем я сомневаюсь, то ее путь в ЕС будет очень долгим и непростым. Помимо поляков и прибалтов мало кто вообще поддерживает эту идею. Да и сама страна не соответствует практически ни одному критерию», – считает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Боррель меньше всего обеспечивает интересы европейских стран. Он, равно как и Урсула фон дер Ляйен, фактически посажены на места американцами. Именно поэтому их основная задача – отрабатывать повестку Вашингтона», – продолжил собеседник.
«Очередное заявление главы внешнеполитической службы ЕС – чистая демагогия. В нынешнем состоянии разрухи Украина почти никому не нужна. Причин много – и политические, и экономические, и военные. Саммит ЕС в Киеве показал, что заявка Украины на вступление в союз просто похоронена», – заключил Долгов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Мюнхене заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят. По его словам, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям.
Боррель также сообщил, что Украине не хватает боеприпасов, поэтому ЕС разрабатывает новую программу финансирования, которая даст возможность нарастить их производство. Также он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия. Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, насколько сложно странам-донорам обеспечивать Киев необходимыми запасами боеприпасов, а также как конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО.
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Санду попросила НАТО защитить Молдавию
Санду: Молдавия должна стать частью европейской архитектуры безопасности
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Граждане Молдавии не поддерживают отказ от конституционного нейтралитета страны, заявила в воскресенье президент республики Майя Санду.
В ходе дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Санду заявила, что граждане Молдавии не поддерживают отказ от статуса нейтральной страны, хотя он «не сможет защитить Молдавию, передает «Интерфакс».
По ее словам, Молдавия должна быть частью новой европейской архитектуры безопасности и получить помощь для укрепления оборонного сектора.
Она вновь выразила опасения относительно «возможной дестабилизации ситуации в стране».
«В ход идут пропаганда, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, и все это влияет на демократию в нашей стране. У нас давние партнерские отношения с НАТО, и мы им признательны. Нашим приоритетом сейчас являются проекты с немедленным эффектом. Нам нужна защита», – подчеркнула Санду.
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя.
Блинкен заявил о столкновении Молдавии с «идеальным штормом»
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с приписываемыми России «заговорами» против Молдавии
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Глава Госдепа Энтони Блинкен утверждает, что США обеспокоены сообщениями о якобы имеющимися у России планами дестабилизации обстановки в Молдавии.
На встрече в Мюнхене с президентом Молдавии Майей Санду Блинкен выразил поддержку безопасности, независимости, территориальной целостности Молдавии, а также ее усилиям в области реформ, передает ТАСС.
При этом, как заявил Блинкен. Вашингтон встревожен из-за «заговоров», якобы «исходящих со стороны России» и направленных на «дестабилизацию правительства». По мнению Блинкена, Молдавия столкнулась с «идеальным штормом в плане угроз, исходящих извне», которые оказывают сильное влияние «внутри» Молдавии.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен подчеркнул американскую помощь Молдавии «в повышении политической и экономической устойчивости».
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя. По этой версии, полученные от Киева документы свидетельствуют о подготовке диверсий с привлечением граждан других стран. Москва заявила, что утверждения Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» ничем не обоснованы.
В России оценили итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Политолог Кортунов: Запад не смог прийти к единому мнению по диалогу с Москвой
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Мюнхенская конференция показала, что Запад – это еще не весь мир. И страны «глобального Юга» ярко это продемонстрировали. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мюнхенская конференция показала, что Запад консолидировался на фоне украинского кризиса. Причем это единство гораздо выше, чем было раньше. Вместе с тем четко прослеживалось, что так называемый коллективный Запад, то есть США, Европа и примкнувшие к ним страны – это не весь мир. В других регионах планеты присутствуют свои взгляды и представления о том, какие проблемы являются наиболее важными», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«И тут примечательна позиция «глобального Юга», который, очевидно, не готов присоединяться к этому западному нарративу. Они продвигают свою собственную повестку, поднимая тревожащие их вопросы и проблемы. Это расхождение многие отметили еще в ходе самой конференции», – продолжил собеседник.
«Говоря о дальнейших тенденциях, я думаю, в вопросе противостояния с Россией западным странам удастся сохранить единство. Но даже в рамках конференции между союзниками можно было заметить разногласия по тактическим вопросам, в частности про диалог с Москвой», – добавил политолог.
«Кроме того, дискуссионной стала тема построения европейской безопасности и возможности этого процесса без участия нашей страны. Расхождения во взглядах США и европейских стран затронули и поставки вооружения Киеву. Поэтому можно констатировать, что даже внутри, казалось бы, консолидированного западного сообщества есть разные точки зрения и разные подходы к выстраиванию диалога с Россией», – заключил Кортунов.
Накануне в Мюнхене завершилась конференция по безопасности, собравшая политиков и экспертов почти из 100 стран мира. Наиболее неожиданным эпизодом в рамках форума стало заявление о том, что китайские власти к годовщине спецоперации РФ на Украине представят свой план урегулирования кризиса.
Конференция укрепила отход Запада от диалога с Россией по вопросу урегулирования на Украине. Уже сам отказ организаторов 59-го форума приглашать официальных лиц РФ позволял ожидать упреков, угроз со стороны Запада в адрес Москвы и разговоров о России в ее отсутствие. РФ изначально лишили в Мюнхене возможности представить свою позицию, свои аргументы и точку зрения на происходящее на Украине.
Как пишет издание Financial Times, работа коллективного Запада по украинскому вопросу не убедила страны Азии, Африки и Латинской Америки ужесточить подход к дипотношениям с Россией. Отмечается, что, несмотря на предъявление «доказательств» угрозы от Москвы для всего мира, страны «глобального Юга» не изменили своей тактики взаимодействия с Россией.
Также газета отмечает, что лидеры стран Азии, Африки и Латинской Америки больше обеспокоены проблемами инфляции, долгов, роста цен на энергоносители и продовольственной безопасности, нежели конфликтом на Украине. Кроме того, эти страны недовольны мерами западных стран по распределению вакцин от коронавируса и возмещению ущерба от последствий климатических изменений.
Напомним, в прошлом году страны Африки отклонили требования объявить бойкот России. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России. Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Конференция не обошлась и без конфузов. Глава немецкого МИД Анналена Бербок рекомендовала президенту России Владимиру Путину совершить «разворот курса на 360 градусов» ради достижения мира. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему регулярная демонстрация невежества не вредит популярности Бербок в Германии, где ей сулят пост федерального канцлера.
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В Приднестровье назвали заявления о выводе миротворцев неприемлемыми
В Приднестровье назвали заявления Молдавии о выводе миротворцев России неприемлемыми
Высказывания молдавского премьера Дорина Речана о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья неприемлемы и контрпродуктивны, заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.
Кишинев практически 30 лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и говорит о необходимости вывода российских военных, напомнил Игнатьев в эфире «России 24», передает ТАСС.
Сложившаяся ситуация является сложной и тревожной, единственный способ завершения миротворческой операции – достижение окончательного «справедливого всеобъемлющего урегулирования молдово-приднестровского конфликта», подчеркнул глава МИД. Все остальные варианты недопустимы и контрпродуктивны, заключил Игнатьев.
Напомним, Речан еще до назначения на должность премьера Молдавии заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.
Боррель: Украина стала членом европейской семьи
Боррель: Украина уже стала членом европейской семьи, но не вступит в ЕС за одну ночь
Украина уже стала членом европейской семьи, осталось только институционализировать это решение, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Как заявил Боррель в Мюнхене на конференции по безопасности, Украина стала членом европейской семьи, потому что ее бомбят, осталось институционализировать это решение, но при этом это не произойдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира.
Напомним, Боррель в Брюсселе по прибытии на встречу министров обороны НАТО пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии Европейского фонда мира.
В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.
Санкции ЕС и США против России начали разрабатывать за два месяца до СВО
Глава ЕП фон дер Ляйен: ЕС и США начали разрабатывать санкции против России в декабре 2021 года
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Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила при этом, что они надеялись, что до применения этих санкций не дойдет, передает ТАСС.
Глава ЕП высказалась за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок оружия и боеприпасов Украине, для чего, по ее словам, необходимо мобилизовать европейскую промышленность.
Сейчас, считает фон дер Ляйен, пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Для этого она предлагает использовать Европейский фонд мира.
Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их.
В Кишиневе начался массовый митинг оппозиции
В Кишиневе начался массовый митинг оппозиции против роста цен
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным улицам Кишинева к зданию парламента, сообщили СМИ.
Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку. Лидеры протестного движения пояснили, что на митинге будут звучать требования возврата денег, которые население республики потратило на оплату коммунальных услуг, передает РИА «Новости».
«Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны, правительства», – сказала вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.
Она уточнила о требовании полной оплаты счетов граждан в течение зимних месяцев. «Конечно же, эта власть должна уйти отставку, нужно распустить парламент. Правящий режим партии «Действие и солидарность» (ПДС) доказал свою неспособность решать экономические и социальные проблемы», – добавила Таубер.
Ранее посольство США в Молдавии призвало находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева. В посольстве отметили, что ожидаются пробки на дорогах и присутствие большого количества полиции на улицах из-за протестов.
Напомним, Таубер после заявления президента Молдавии Майи Санду об угрозах дестабилизации ситуации в стране и расширении полномочий спецслужб, обвинила ее в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста 19 февраля.
Польша призвала создать для Украины особый путь в ЕС
Моравецкий призвал к ускоренному принятию Украины в ЕС
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Украина должна стать частью ЕС по ускоренному пути, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности.
Моравецкий сказал, что требуется «быть смелыми и пойти этим быстрым путем». Он полагает, что события на Украине «определят образ Европы на десятилетия вперед». Премьер назвал ситуацию на Украине экстраординарной. По его словам, конфликт на Украине нельзя считать «нормальным конфликтом».
«Сегодня нам нужен очень ускоренный путь», – сказал Моравецкий. Он добавил, что происходящее на Украине не должно соотноситься с «нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС», передает ТАСС.
Моравецкий заявил, что в этот «поворотный момент в истории» требуется «поменять почти все в Европе», в частности, организовать «новый процесс для Украины». Как считает Моравецкий, только в составе ЕС и НАТО Украина сможет быть «частью стабильной системы свободного мира», а не «буферной зоной между разными системами». Он полагает, что чем быстрее Украина вступит в ЕС и НАТО, «тем лучше».
Напомним, глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется закончить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года. Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что Киеву не стоит рассчитывать на ускоренное вступление в ЕС.
Премьер Молдавии предложил «решить всем обществом» вопрос вступления в НАТО
Речан заявил о необходимости решить вопрос о вступлении нейтральной Молдавии в НАТО «всем обществом»
Нейтралитет «не может защитить, когда на тебя нападают», вопрос о вступлении в НАТО Молдавии нужно решать всем обществом, заявил глава правительства страны Дорин Речан.
Речан, говоря о решении вопроса о том, «как защищаться и с кем», заявил, что в Молдавии требуется провести «дискуссию на тему обороны и военного строительства». После этого, по его словам, станет возможным принятие решений по оборонительным соглашениям с другими странами, передает ТАСС со ссылкой на Moldova 1.
Как заявил Речан, хотя в конституции Молдавии и прописан ее нейтралитет, власти должны укреплять оборону, ведь «нейтралитет – инструмент внешней политики, не больше, он не может защитить, когда на тебя нападают». Премьер считает, что «агрессорам» должно быть «тяжело или очень дорого» нападать на Молдавию.
Страна уже попросила у стран НАТО системы ПВО и «непременно получит их», сказал глава правительства. Однако пока следует учитывать «другие риски», к числу которых он отнес «дестабилизацию, общественные беспорядки, атаки на госучреждения, гибридную войну, дезинформацию».
Речан сказал, что правительство Молдавии приступило к работе по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ. Правительство будет вести диалог и устанавливать двусторонние соглашения с постсоветскими республиками.
Напомним, президент страны Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала своего советника по безопасности Дорина Речана. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, будто передал Санду некий «российский документ», якобы содержащим план по дестабилизации политической обстановки в республике.
МИД Эстонии намерен попросить ЕС ввести санкции против молдавских «олигархов»
МИД Эстонии намерен обратиться в ЕС с просьбой ввести санкции против «олигархов» из Молдавии
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит Евросоюз ввести санкции в отношении «олигархов», которые связаны с «беспорядками» в Молдавии.
Согласно Bloomberg, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС «ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии», передает РИА «Новости».
Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул «того, кто находится в Израиле».
Ранее Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение в связи с акцией протеста в Кишиневе.
В Приднестровье готовы к диалогу с Молдавией
МИД непризнанного Приднестровья заявил о готовности к диалогу с Молдавией на любом уровне
Непризнанное Приднестровье готово к диалогу с Молдавией на любом уровне, заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».
Игнатьев отметил, что в Приднестровье готовы на переговоры с Молдавией на любых условиях, при этом молдавские власти избегают равноценного диалога, что расценивается в Тирасполе, как проявление гибридной войны, передает ТАСС.
Ранее кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил о том, что планирует добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил газете ВЗГЛЯД, что происходит милитаризация Молдавии, которая представляет угрозу.
МИД назвал миссию ЕС в Армении попыткой выдавить Россию из региона
Захарова: Москва расценивает миссию ЕС в Армении как попытку выдавить РФ из региона
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Евросоюз лукавит, подчеркивая гуманитарный характер миссии ЕС в Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД России отмечается, что Евросоюз пытается любыми способами закрепиться в союзной России Армении. По ее словам, Россия видит в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье.
«Подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны», – заявила Захарова.
Дипломат отметила, что все это делается для того, чтобы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Захарова отметила, что при этом игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку.
В заявлении официального представителя МИД подчеркивается, что, по мнению Москвы, ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Ранее Евросоюз запустил работу гражданской миссии, которая будет находиться на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Общее количество исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей.
До этого в МИД России предупреждали, что попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние.
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