Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии у Германии требуемых Украиной самолетов

Мирошник объяснил отказ Зеленского защищать Артемовск «любой ценой»

Экс-посол ЛНР Мирошник: Зеленский ждал удобного случая, чтобы «слить» Артемовск

ВСУ несут колоссальные потери в Артемовске, но Украина ждала удобного случая, чтобы сдать город, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что планов удерживать Артемовск любой ценой нет. Хотя еще в начале февраля в Киеве заявляли, что оставлять населенный пункт не планируется.

«Зеленский изначально говорил, что не станет сдавать Артемовск только потому, что ему нужно было дождаться определенных событий. Встреча в Рамштайне прошла, поэтому надо начинать «сливать» город. Ну а после визита Байдена в Польшу можно окончательно собирать вещи и уходить», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В Артемовске уже перемолото огромное количество живой силы и техники ВСУ. Между тем все политические цели, которые ставил Зеленский, неимоверно высокой ценой, но выполнены. Надо понимать, что у Киева нет постоянных смыслов, есть лишь трансформирующиеся трактовки, нередко противоречащие друг другу», – продолжил собеседник.

«Раньше мы слышали заявления о том, что ВСУ не сдадут Мариуполь, потому что в противном случае закончится Украина. Та же история была с Волновахой и Соледаром. Сейчас Зеленский даже не вспомнит, что еще недавно он возил Байдену знамя из Артемовска. Вероятно, далее мы увидим нечто подобное в Краматорске или Славянске», – рассуждает дипломат.

«Что касается военной обстановки в Артемовске, мы полностью исключаем лобовые удары до тех пор, пока не будет размягчено противодействие противника. Дороги, ведущие в город, под нашим огневым контролем, что затрудняет поставки вооружения и провианта для ВСУ. Ситуация для Украины с каждым днем ухудшается», – заключил Мирошник.

Украинские войска не собираются удерживать Бахмут (российское название – Артемовск) любой ценой, заявил Владимир Зеленский в интервью ряду итальянских изданий. По его словам, Артемовск – это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе, для Киева важно его удержать, но не «чтобы все погибли».

При этом еще в начале февраля Зеленский на пресс-конференции саммита ЕС – Украина говорил, что киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет»

Зеленский также выступил с утверждением, что русские потом хотят дойти дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. При этом уже сейчас ВСУ эвакуировали из Артемовска командование. Ранее власти Украины также призвали жителей Артемовска немедленно покинуть город.

Тогда эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.

Согласно заявлению советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские военные сейчас постепенно окружают Артемовск и готовятся наносить удары по точкам в западной части города. Гагин добавил, что ВСУ при этом оказывают серьезное сопротивление, держа на переднем крае в основном мобилизованных.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД