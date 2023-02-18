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В Европе обнаружили отсутствие исправных танков для Украины
Министр обороны Британии Уоллес заявил об отсутствии исправных танков для Украины
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После решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправной тяжелой техники для передачи Киеву, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью журналу Spiegel.
Уоллес заявил, что многие страны после принятия политического решения обнаружили, что на складах нет исправных или отремонтированных танков для передачи Украине. Он отметил, что странам НАТО пришлось осознать, что их армии истощились за 30 лет, передает РИА «Новости».
Министр обороны Великобритании заявил, что танки сделают Украину сильнее, но они не чудо-оружие, и не волшебное зелье, которое обеспечит немедленную победу, и изменят все вокруг.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад решил оставить Украину без истребителей.
Арабские СМИ рассказали об удивившем США упреждающем ударе Путина
Al Mayadeen: Путин нанес упреждающий удар, сделав неожиданный для США шаг
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Президент Владимир Путин нанес упреждающий удар, сделав то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах, пишет обозреватель Ахмед Муса Хомани в статье, опубликованной на сайте арабского канала Al Mayadeen.
Ахмед Муса Хомани пишет, что Путин, ставший свидетелем распада Советского Союза, смог быстро разгадать американский план по развалу России. По словам автора публикации, с помощью вооруженных сил Украины Вашингтон намеревался поставить под угрозу существование России, передает «Царьград» содержание статьи.
Потому, продолжается в статье на портале Al Mayadeen, Путин «сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине».
По словам обозревателя, так российский лидер продемонстрировал Соединенным Штатам, что распад и гибель России останется несбывшейся американской мечтой.
Как объясняет Хомани, США хотели ослабить Россию и «обнести ее забором», однако Путину удалось вывести страну на мировую арену, при этом с таким мощным экономическим потенциалом и всесторонней открытостью миру, что Вашингтон был просто взбешен этим. Тем не менее, Путину удалось переиграть США, заключает автор статьи.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые нашей стране пытаются создать на ее исторических территориях.
США назвали самый желанный способ завершения конфликта на Украине
Кирби отказался считать переговоры предпочтительным завершением конфликта на Украине
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Конфликт на Украине следовало бы завершить не переговорами, а односторонним решением России отвести войска, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.
Кирби сказал, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам по Украине. При этом, заявил Кирби, «если быть совсем откровенным», конфликт и «не должен завершаться посредством переговоров», ведь Россия «может завершить» его «сейчас просто за счет вывода своих войск», передает ТАСС.
Однако завершение конфликта, вероятно, пойдет по пути переговоров, признал он, добавив, что переговоры начнутся, «когда к этому будет готов» президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас обсуждается возможность участия представителей США в работе над «предложением» Зеленского «из десяти пунктов».
По словам Кирби, «не может быть серьезного мирного предложения или переговоров, пока россияне не покажут хотя бы малейшую заинтересованность». «А пока, как очень красноречиво выразился в Мюнхене президент Зеленский, есть потребность, подлинная потребность, неотложная потребность в том, чтобы остальная часть мирового сообщества объединилась и поддерживала его, дабы его войска могли добиться успеха на поле боя», – заявил Кирби. По его словам, в случае переговоров Зеленский «сможет действовать с позиции силы».
При этом Кирби заверил, что США по-прежнему не ставят задачи добиваться смены руководства России, передает РИА «Новости».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Зеленским.
ВСУ эвакуировали командование из Артемовска
Гагин: Командование ВСУ эвакуировали из Артемовска
Киев эвакуировал командование группировки Вооруженных сил Украины из Артемовска (Бахмут), сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин заявил, что командование вывели из Артемовска несколько дней назад. По его словам, после активизации работы ЧВК «Вагнер» группировка в Артемовске обречена, ее разгром – дело времени, передает ТАСС.
Советник врио главы ДНР также отметил, что попытки переброски Киевом в Артемовск дополнительных подразделений и вооружения успешно пресекает артиллерия российских сил.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться.
Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Захарова ответила на призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.
Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалог, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».
Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.
Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.
Американский офицер указал на заблуждение Запада о ситуации на поле боя на Украине
Подполковник армии США Дэвис: Ситуация для ВСУ опаснее, чем принято считать на Западе
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Несмотря на впечатление, создаваемое западными СМИ, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией, ситуация развивается не в пользу Киева, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для американского военно-политического журнала 19fortyfive пишет, что многие на Западе считают «победу» Украины неизбежной, однако трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта показывает, что ситуация для Киева «гораздо более опасна, чем принято считать».
Автор статьи призывает не быть абсолютно уверенными в успехе Украины и советует не недооценивать Россию, которая эффективно приспосабливается к ситуации на поле боя и меняет свою тактику, передает РИА «Новости».
Запад должен ясно представлять себе шансы «войск Зеленского» в 2023 году, подчеркивает подполковник американской армии. По его словам, заявления американского генерала Марка Милли о том, что «Россия уже проиграла» конфликт, далеки от истины.
Напомним, слова генерала США Марка Милли о «проигрыше» России насмешили британцев. Они назвали такие утверждения «чушью», отметив, что Россия значительную часть бывшей украинской территории.
Соловьев рассказал об очередном рекорде глупости Бербок
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Анналена Бербок реально устанавливает рекорд за рекордом в глупости, заявил телеведущий Владимир Соловьев после предложения главы МИД ФРГ президенту России «развернуть свой курс на 360 градусов».
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с умным видом предложила Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости.
Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди, передает РИА «Новости».
Также Бербок выступила против каких-либо территориальных уступок со стороны Украины, по ее словам, это означало бы поощрение этой войны, передает ТАСС.
На Мюнхенской конференции она заявила, к годовщине СВО в ООН будет готова антироссийская резолюция. По ее словам, идет работа над тем, чтобы «преступления не остались безнаказанными». Бербок отметила, что международные партнеры выступают за скорейшее окончание войны, но не навязанным миром.
Она также указала, что мир на Украине не наступит, если Запад прекратить помогать Киеву, на что, по ее словам, рассчитывает Россия.
«Будет ли это мир? Нет, ведь часть Украины находится под контролем России и продолжит оставаться под ее контролем. Это будет означать конец международного мирового порядка и международного права», – полагает министр.
Бербок считает, что если Россия отведет свои войска, и то восстановится мир не только на Украине, но и на всей планете.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
ВСУ применили боеприпас с отравляющим веществом
Российские военные заявили о применении ВСУ боеприпаса с отравляющим веществом под Угледаром
Украинские боевики сбросили на позиции российских сил под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили российские военные.
Источник РИА «Новости» уточнил, что инцидент произошел под селом Урожайное и Великая Новоселовка утром 16 февраля. По его словам, в небе над позициями российских военных появились два коптера противника, один из них сразу сбили, а второй успел провести бомбометание и сбросил химический боеприпас.
В результате двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения, получили ожоги легких. Также у них есть признаки отравления – рвота и раздражение слизистых.
Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины могут перейти к бактериологическим провокациям.
Захарову удивила формулировка внесения в санкционный список ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о санкциях призналась, что ее внесли список с формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины».
После признания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале разработок санкций против России еще до начала СВО Захарова заявила, что она была включена в список с удивительной формулировкой. По ее словам, ее обвинили в содействии развертыванию войск на Украине, написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что провокации тщательно разрабатывались, подготовка к конфлитку велась основательно.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и США начали разрабатывать масштабные антироссийские санкции в связи с украинским конфликтом за два месяца до начала специальной военной операции – в декабре 2021 года.
Медведев резко отреагировал на слова Столтенберга об «опасности победы России»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине, что значит риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил слова Столтенберга о том, что риск победы России для НАТО «опаснее», чем риск эскалации конфликта на Украине.
«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», – написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Мюнхене назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для альянса с победой России.
Российские войска освободили Гряниковку в Харьковской области
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ВС России на купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск на купянском направлении полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная гаубица «Гвоздика», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также на краснолиманском напралении было нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении продолжено наступление подразделений «Южной» группировки войск: уничтожено до 150 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», в Авдеевке и Красногоровке – три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка ДНР и Полтавка Запорожской области потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов.
Также на Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
Всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.
ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных.
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера
Во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, сообщил командир разведвзвода ВДВ.
Он рассказал РИА «Новости», что российские снайперы ликвидировали обнаруженную во время штурма снайперскую пару, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. По его словам, после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов обнаружили, что снайпером была женщина, ей было около 35 лет.
В ноябре в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал.
Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами
Кадыров удивился, что его высказывания связывают с назначениями в Минобороны
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«Любое назначение в структуре Минобороны в Сети начинают связывать с моими предыдущими высказываниями, но мы выполняем приказы, а не обдумываем их», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил, что любое назначение верховным главнокомандующим, любой приказ, любая задача поддерживается чеченскими бойцами.
«И это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, у чеченских боевых офицеров, в число которых входит и он, хорошее взаимодействие с Минобороны и нет никаких разногласий. Глава Чечни подчеркнул, что он имеет свое мнение и имеет право его высказывать, имея доступ к данным СВО, и информацию о положении дел в российской армии. Но, по словам Кадырова, он не назначает и не снимает командиров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым ранее командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
В Латвии поговоркой описали мотивы помощи Запада Киеву
Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Запад на Украине делит шкуру неубитого медведя
Поставляя Киеву вооружения, западные страны «делят шкуру неубитого медведя» в конфликте на Украине, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Пабрикс в интервью телеканалу TV24 заявил, что «все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя». Украинский рынок очень прибылен, передает РИА «Новости» его слова.
Экс-министр отметил, что приобщиться к выгоде захотят многие страны, даже те, которые оказывали Киеву минимум поддержки. Найдутся, по его словам, и такие, кто «перевернет все наоборот» и скажет: «Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Вашингтон намерен подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года. По ее словам, значительная часть помощи, которую американские законодатели выделяют Киеву, осядет во всемирных банках и частных фондах.
В Германии предсказали участь ВСУ в Артемовске
Эксперты Die Welt рассказали о последствиях для ВСУ от взятия Артемовска российскими силами
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Взятие Артемовска (украинское название – Бахмут) российскими силами вынудит украинских военных отступить на другую линию обороны, заявили немецким СМИ европейские эксперты.
Так, полковник Маркус Рейснер, командующий гвардией вооруженных сил Австрии, заявил газете Die Welt, что Россия получит большую пользу от взятия этого населенного пункта. По его словам, в таком случае падет и вторая линия обороны ВСУ, украинским войскам придется отступать в Донбассе на городскую линию Славянск-Краматорск и южнее ее, передает РИА «Новости».
В свою очередь военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель спрогнозировал скорое отступление ВСУ из Артемовска. Он напомнил, что вооруженные силы Украины несколько дней назад оставили близлежащую Красную Гору.
Ранее американская NYT писала, что решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города. Эксперты заявили газете ВЗГЛЯД, что попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению.
Китай не исключил аналогичных взрывам на «Северных потоках» инцидентов
Ван И в ходе встречи с Бербок не исключил инцидентов наподобие диверсии на «Северных потоках»
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Китай понимает обеспокоенность Германии в связи с кризисом на Украине, могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на «Северных потоках», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И отметил, что «чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».
Ван И выразил надежду, что Германия «сыграет конструктивную роль в снижении эскалации» на Украине. Он заявил, что Китай «прилагает усилия ради примирения и продвижения мирных переговоров». Пекин призывает к скорейшему перемирию на Украине.
По словам Ван И, на Китай и Германию как на «независимые и самостоятельные державы» ложится «общая ответственность за поддержание мира на всей планете и противостояние глобальным вызовам». Ван И заверил, что даже при сложнейших обстоятельствах в Китае собираются работать над мирным урегулированием украинского кризиса. Китай стремится усилить работу с Европой для снижения эскалации конфликта на Украине, сказал он.
Напомним, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией.