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Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

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Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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    Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

    Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны
    		   18 февраля 2023, 17:45
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта?

    Украина сможет получить современные западные истребители только после завершения российской специальной военной операции. Как заявил в интервью немецкому журналу Spiegel министр обороны Великобритании Бен Уоллес, такое мнение разделяют страны Запада. «Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители», – сказал министр.

    Несколькими днями ранее Уоллес говорил, что могут пройти годы, прежде чем Великобритания передаст какие-либо истребители Украине. «Я не думаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев или даже лет», – сказал министр в интервью Би-би-си, пояснив, что парк самолетов будет включать «сотни инженеров и летчиков», но «мы не собираемся размещать... 200 военнослужащих Королевских ВВС в Украине во время войны».

    Некоторые западные официальные лица отмечали, что, вероятно, потребуется много месяцев, чтобы предоставить истребители и обучить украинских летчиков их управлению. При этом постоянно выражается обеспокоенность тем, что поставки западных самолетов могут привести к опасной эскалации конфликта.

    Украина просит у стран Запада предоставить ей американские истребители F-16 или F-15 или их европейские аналоги – немецкий Tornado или шведский Gripen – для замены самолетов советской эпохи. Ранее на этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников выразил «абсолютную» уверенность в том, что западные страны поставят Киеву самолеты. Он напомнил, что просил истребители для нужд боевиков ВСУ в своем письме к Санта-Клаусу в конце прошлого года. По его словам, союзники уже согласились предоставить системы вооружений, которые первоначально отказывались передавать, в том числе средства ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию и основные боевые танки.

    После прошедшей на этой неделе встречи в Брюсселе с министрами обороны стран НАТО и проукраинской коалицией из более чем 50 стран («Рамштайн-9») Резников сказал, что истребители «на столе», и союзники оценивают, какая модель будет лучше. Основными вариантами в Киеве рассматривают F-16 и Gripen.

    В конце января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже исключил такую отправку. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО.

    Переобучение летчиков по натовским стандартам займет полгода минимум, считает военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Кроме того, в стране должна быть создана специальная инфраструктура, начиная с взлетно-посадочных полос. Потребуется специальные ГСМ и прочие расходные материалы.

    «Западные современные истребители очень капризные. Помимо инфраструктуры нужна техническая поддержка, специалисты, которые знают эти самолеты.

    Обучить украинский персонал обслуживать эти самолеты еще сложнее, чем подготовить летчика.

    Доставка и содержание современных истребителей на Украине в данной ситуации просто нереальна», – считает Гундаров.

    В случае если истребитель будет сбит над подконтрольной России территории, то это даст отечественным специалистам доступ к зарубежным авиационным технологиям. «Для западных стран есть риск потерять свои ноу-хау», – уверен эксперт. 

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко убежден, что решение о поставках современных истребителей уже принято. «Вопрос заключается в том, каким образом готовить, базировать и обеспечивать техническое обслуживание и эксплуатацию. На Украину будут поставлены любые виды западных вооружений. Этот процесс не остановить, кроме как реальными победами нашей армии в ходе специальной военной операции», – считает Коротченко.

    Собеседник предположил, что западные истребители для Киева, скорее всего, будут базироваться на территории Польши и стран Балтии, но на технику будут нанесены украинские опознавательные знаки. «Но жизнь покажет, как все это будет происходить в реальности», – добавил Коротченко.

    Обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко напомнил, что дезинформация является оружием любой войны. С учетом обещанных Украине поставок западной бронетехники логична передача современных самолетов, без которых танки на поле боя слабы, как и без средств войсковых ПВО. «Истребители или штурмовики, которые могут оказать поддержку на поле боя, все равно будут предоставляться. Это могут быть модернизированные смолеты МиГ-29 с современным оружием, Gripen или F-16», – уверен Дрозденко.

    Обслуживанием этих самолетов на территории Польши или Румынии займутся исключительно натовцы, добавляет собеседник. На Украине могут быть только аэродромы подскока для дозаправки. «С большой долей вероятности и летать будут натовцы, о чем недавно сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. С учетом дальности современных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров, это оружие становится невероятно опасным.

    Единственный способ прекратить эти поставки – одержать убедительную победу на поле боя и блокировать технику в точках проникновения – это направления на Молдавию и Польшу»,

    – считает эксперт. 

    В интервью украинским СМИ на этой неделе президент Польши Анджей Дуда говори , что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву истребителей МиГ-29. По его словам, если будет сформирована широкая авиационная коалиция для обеспечения Украины самолетами, Польша обязательно к ней присоединится. Он отметил также, что в случае поставок американских F-16 подготовка экипажей будет «длительным процессом». Но на МиГ-29 или Су украинские пилоты будут «готовы к полетам практически сразу».

    При этом существует «проблема» с вопросом предоставления Варшавой Киеву истребителей F-16, поскольку их в Польше просто не хватает, учитывая масштабы и общий потенциал страны. Он напомнил, что в настоящее время Польша ожидает закупленные в США и Южной Корее самолеты F-35 и FA-50. «Поэтому, без сомнения, если самолеты МиГ-29 будут отправлены, они смогут сразу усилить обороноспособность Украины, что критично. Конечно, у очень немногих союзников по НАТО есть самолеты МиГ на вооружении. У нас еще есть несколько таких самолетов, и мы будем разбираться в этом вопросе», – подчеркнул президент.

    Гундаров уверен, что именно Польша могла бы стать местом базирования для украинской боевой авиации, «но в этом случае летчики будут натовские, а не украинские», поэтому это еще один повод в пользу нецелесообразности подобных поставок.

    «Отказ от поставок истребителей никак не скажется на ходе конфликта, но наши средства ПВО рассчитаны для того, чтобы сбивать западные истребители, в том числе F-15 и F-16. Если наши ПВО начнут сбивать эти самолеты, то мы получим огромное преимущество на оружейном рынке в плане продвижения своих средств ПВО», – полагает эксперт.

    Киеву также не стоит рассчитывать на передачу НАТО советских истребителей МиГ-29 из запасов стран бывшего Варшавского договора, Азии и Африки. Как пояснил Гундаров, вся эта техника ранее уже была передана Украине, запасы истощены. «Американцы ищут старые советские истребители по всему миру, тому же Кипру выкручивают руки, чтобы они продали свою авиацию. Украине поставили все, что только могли. Но все эти самолеты уже были уничтожены нами. Если посчитать количество сбитых украинских самолетов почти за год боевых действий, то оно заметно превосходит то число самолетов, которые были у Киева до 24 февраля 2022 года», – подытожил Гундаров.

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