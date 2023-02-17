В Турции на 12-е сутки после землетрясения спасли двух человек

Политолог Асафов: В Европе забыли о смысле санкций против России

В Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся антироссийские санкции. Именно поэтому случаются такие абсурдные моменты, как возможный запрет поставок унитазов в Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В десятом санкционном пакете Евросоюз предлагает запретить экспорт сантехники в РФ.

«Санкции – это экономический терроризм Запада с целью нанести ущерб мирному населению России. Но при этом на словах декларирутся, мол, «мы вводим ограничения только против военного сектора и сектора двойного назначения», – говорит политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

Из-за ранее введенных санкций россияне не могут купить разные программные продукты, игры в магазинах приложений. «Попробуйте заплатить с помощью смартфона за батон хлеба. Это стало возможным лишь недавно, наши специалисты решили эту задачу. Но сейчас в попытке найти еще какую-то тему в Европе предлагают запретить экспорт унитазов, то есть вынуждены доходить до абсурда. Для них изначально стояла и стоит задача терроризировать население в надежде на то, что оно начнет хуже относиться к власти», – считает эксперт.

Асафов добавил, что на Западе ищут хоть какие-то способы уязвить Россию, именно поэтому речь зашла о запрете на экспорт сантехники. «Им приходится выдумывать хоть что-то для хайпа, чтобы поддерживать эту тему как можно дольше. Также им нужно привлечь внимание к «юбилейному» – десятому пакету, который, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет введен в годовщину начала СВО», – считает собеседник.

Политолог напомнил, что ранее американцы говорили о том, что санкции вводятся не для того, чтобы нанести ущерб россиянам, а чтобы уменьшить прибыли России от продажи нефти. Будто бы это никак не связано. «Но в США и Европе уже давно утратили логику и понимание, зачем вводятся эти санкции. Они плывут в том фарватере, который нарисовали им американцы и поэтому случаются такие абсурдные моменты», – подчеркнул Асафов.

О том, что Евросоюз планирует включить в новый пакет антироссийских ограничений запрет на экспорт в Россию сантехники, в том числе унитазов, биде и сливных бачков, пишет EU Observer. Эти и другие товары перечислены в документе объемом 146 страниц. Там же упоминаются шины и перьевые ручки.

Предложенный Урсулой фон дер Ляйен десятый пакет санкций с торговыми запретами будет составлять 11 млрд евро. В четверг Европарламент призвал ЕС одобрить этот пакет до конца февраля. Поставлена задача существенно расширить сферу действия санкций путем запрета импорта российского ископаемого топлива, урана и алмазов. Депутаты предложили Еврокомиссии «обеспечить правовой режим, позволяющий конфисковать российские активы, замороженные ЕС» с тем, чтобы впоследствии «использовать их для восстановления Украины».

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