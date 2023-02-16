Детский омбудсмен предложила ввести статус для получивших ранения в СВО несовершеннолетних

Детский омбудсмен попросила президента о дополнительных гарантиях для получивших ранение в СВО детей и их семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает установить специальный статус и дополнительные гарантии для детей, получивших ранения в ходе СВО.

Львова-Белова заявила во время встречи Владимиру Путину, что во время поездок по регионам, она посещает травматологические центры, где находятся дети с минно-взрывными травмами, с ранениями.

Она рассказала, что дети, особенно в Мариуполе, вспоминают, как ВСУ стреляли им в спину, как прикрывали собой братьев и сестер. По ее словам, покалеченных во время боевых действий на Украине детей, около тысячи, передает ТАСС.

«Владимир Владимирович, ранения они же не проходят просто так, это остается, и я очень бы хотела вас попросить поддержать нашу инициативу об установлении статуса этим детям – дети, пострадавшие в ходе специальной военной операции», – сказала Львова-Белова президенту, попросив также о дополнительных гарантиях для этих детей и их семей.

Ранее Путин сообщил о росте числа обращений об усыновлении детей из Донбасса.