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Лукашенко: Украина спровоцировала Россию на проведение спецоперации
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала проведение СВО на ее территории.
По его словам, киевский режим спровоцировал действие, которое неправильно называть «вторжением». Украинские власти имели возможность договориться с Россией, однако ничего для этого не планировали предпринимать и даже Минские соглашения использовали для того, чтобы тянуть время и вооружаться, передает БелТА.
«Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», – сказал он.
Лукашено напомнил, что еще до начала спецоперации по территории Белоруссии со стороны Украины готовился ракетный удар.
«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут – утром перед началом СВО», – сказал белорусский лидер.
Также Лукашенко отметил тот факт, что с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Белоруссии – закрыла небо, начала совершать провокации, готовить боевиков.
Президент Белоруссии напомнил Майдан и добавил, что только «у Запада есть интерес к расчленению Украины, которые хотят поделить страну руками поляков».
«Хотите мира в Украине – давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите (Запад)», – заметил Лукашенко.
В заключение белорусский президент отметил, что в Белоруссии не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии намеревается провести встречу с Путиным в пятницу.
Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам»
Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.
Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.
В Минздраве предложили россиянам варианты замены «Виагры»
В Минздраве заявили о наличии аналогов «Виагры» в российских аптеках
На российском рынке существуют аналоги американской «Виагры», есть препараты, отечественного производства, заявили в Минздраве, комментируя новости о прекращении поставок этого средства в Россию.
На рынке есть много аналогов с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства, они доступны в аптеках, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там подчеркнули, что это рецептурное лекарство, которое нужно принимать по назначению врача.
Между тем в Минпромторге сообщили, что в России есть технологические возможности для собственного производства аналогов «Виагры», хотя такое производство пока не локализовано. По полному циклу препарат могут производить восемь российских компаний.
Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
Напомним, американская «Виатрис» объявила о приостановке поставок на российский рынок «Виагры» в форме таблеток.
Украина призналась в запуске воздушных шаров для дезориентации российской ПВО
Украина еще год назад начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО ВС России, сообщил анонимный источник в Воздушных силах Украины украинскому изданию «Страна».
По его словам, Украина запускала шары над российской территорией, после чего Россия стала делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого – дезориентировать ПВО, сообщает РИА «Новости».
Ранее представитель Воздушных сил Украины заявил, что над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО.
Россия созвала Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созвала 22 февраля Совбез ООН по диверсиям на «Северных потоках»
Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Заседание созывается в связи с новыми данными, касающимися диверсии на газопроводах. Оно должно пройти в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 22 февраля, сообщил Полянский.
Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США.
Инциденты произошли осенью 2022 года, позже президент России Владимир Путин указывал, что это является терактом.
Сторонник Навального поглумился над тяжелой болезнью Костомарова
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Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК*, признан в России экстремистской организацией) Иван Жданов (признан иноагентом) в своем Twitter высмеял болезнь олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Иногда «освободитель от нацизма» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – написал Жданов. Под публикацией были прикреплены скриншоты с заголовками новостей о состоянии Костомарова.
При этом даже либерально настроенная аудитория Жданова оказалась возмущена такими заявлениями.
«Я вот честно считаю себя либералом, мне кажется, вы тоже. Тогда почему вы такой людоед? Вы в комментариях кичитесь тем, что не чувствуете сострадания. Просто кошмар», – написал один из пользователей.
«И все же стебать человека в такой ситуации гадко. Это низость», – написал другой.
«Я понимаю принципиальность позиции, но никогда не пойму отсутствие такта. Вы сейчас просто омерзительны», – оставил комментарий еще один пользователь соцсети.
«Иногда «политик» настолько свободен от мозгов, что может даже самоустраниться», – спародировал пост Жданова его читатель.
«И это лицо либерализма. Жизнь любого человека важна сама по себе», – добавил еще один пользователь.
Ранее СМИ писали, что состояние Костомарова, перенесшего вторую операцию, резко ухудшилось. До этого сообщалось, что Костомарову ампутировали из-за угрозы гангрены ступни и кисти рук.
Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Врач ФК «Шинник» рассказал о вранье в украинских пабликах
Врач ФК «Шинник» раскрыл подробности драки российских и украинских футболистов
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В украинских пабликах распространяется много лживой информации о драке футболистов ярославского ФК «Шинник» с представителями украинского «Миная», рассказал врач российского клуба Гарегин Агаханян.
Он рассказал, что в украинских пабликах ликование на фоне новостей об инциденте. При этом много вранья. В связи с этим Агаханян рассказал, как все было на самом деле, передает РИА «Новости».
Врач уточнил, что украинские спортсмены выловили одного молодого человека в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн. Затем вся команда поднялась на этаж, где против них вышли пять человек, а потом вышли еще трое.
Агаханян добавил, что, когда футболистов «Миная» было большинство, у них были вопросы, но когда россияне готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. «Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», – сказал он.
Также врач отметил, что у спортсменов «Шинника» не было желания ни с кем враждовать, но они не прячутся по углам.
Между тем пресс-атташе футбольного клуба Игорь Мережин заявил, что сайт ФК «Шинник» не открывался на протяжении непродолжительного времени в среду, это связано с техническими неполадками. Информации об атаках на сайт нет.
Сайт украинского футбольного клуба «Минай» также не открывался в среду.
В генконсульстве России в Анталье сообщили, что конфликт между футбольными командами России и Украины в отеле турецкой Антальи был спровоцирован неадекватным поведением украинцев, россияне с жалобами в больницу не обращались.
Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
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Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.
«Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Европе пообещали транспортный коллапс из-за поставок оружия на Украину
Увеличение поставок военной техники Украине со стороны стран НАТО грозит возникновением сложностей с ее отправкой на территорию страны, это может замедлить скорость поставок западного оружия в зону боевых действий, пишет газета Washington Post.
В публикации отмечается, что у партнеров Украины остается все меньше времени, чтобы собрать достаточное количество новой техники и отправить ее по линиям снабжения, чтобы успеть к якобы планируемому Киевом «весеннему контрнаступлению». передает ТАСС.
Там отмечается, что поставка военной техники идет через порты Европы, а далее по автомобильным и железным дорогам Украины, где при больших объемах могут возникнуть заторы. Сейчас используются три транспортных узла – в Польше, Словакии и Румынии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине – это война логистики из-за проблем с поставками военной техники Киеву.
МИД анонсировал введение безвизового режима с 11 странами
Лавров: Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами
Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки с 11 странами, еще с шестью, включая Индонезию и Индию, будет облегченный порядок оформления виз, передает ТАСС.
Лавров добавил также, что в работе находится снятие ограничений на выдачу электронных виз 70 странам, за исключением недружественных.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
США призвали Сербию встать на сторону Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к сербам с просьбой принять сторону Украины, пересмотреть свои отношения с Россией и признать Косово.
Он отметил, что Вашингтон приветствует сигналы Сербии о поддержке Украины в ООН. Также Блинкен добавил, что страны должны быть едины в поддержке права украинского народа на выбор своего будущего, передает Life.
По его словам, Вашингтон видит амбиции Сербии вступить в Европейский союз, США готовы совместно с европейскими партнерами поддержать Белград в этом стремлении.
Также Блинкен призвал Сербию признать Косово, пообещав окупить труды.
Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия готова вступить в Евросоюз, но не в НАТО.
Американский разведчик поразился чертой характера Путина
Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.
Киев обвинил Россию в запуске воздушных шаров для отвлечения ПВО
Над Киевской областью были замечены воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями, Россия запустила их в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В эфире телеканала «Киев», отвечая на вопрос о серии взрывов и сигнале воздушной тревоги на территории Киевской области, он обвинил Россию в том, что она применяет «воздушный шар, который несет кусок металла», чтобы изматывать украинскую ПВО. «А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать», – цитирует его РИА «Новости».
Игнат отметил, что такие шары не будут сбиваться, а прогремевшие в небе над Киевской областью взрывы и следы ракет, которые видели жители, вероятнее всего, были направлены против каких-то других целей.
Ранее украинские СМИ заявили, что в небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара».
Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.
В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.