Лукашенко: Украина спровоцировала Россию на проведение спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала проведение СВО на ее территории.

По его словам, киевский режим спровоцировал действие, которое неправильно называть «вторжением». Украинские власти имели возможность договориться с Россией, однако ничего для этого не планировали предпринимать и даже Минские соглашения использовали для того, чтобы тянуть время и вооружаться, передает БелТА.

«Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», – сказал он.

Лукашено напомнил, что еще до начала спецоперации по территории Белоруссии со стороны Украины готовился ракетный удар.

«Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут – утром перед началом СВО», – сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко отметил тот факт, что с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Белоруссии – закрыла небо, начала совершать провокации, готовить боевиков.

Президент Белоруссии напомнил Майдан и добавил, что только «у Запада есть интерес к расчленению Украины, которые хотят поделить страну руками поляков».

«Хотите мира в Украине – давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите (Запад)», – заметил Лукашенко.

В заключение белорусский президент отметил, что в Белоруссии не собираются объявлять мобилизацию, белорусы могут жить абсолютно спокойно.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии намеревается провести встречу с Путиным в пятницу.