Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Крахмального, Двуречной и Ольшаны Харьковской области. Ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у Червоной Дибровы и Кузьмино ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более ста военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены около 135 военнослужащих, две пусковые установки РСЗО HIMARS, три танка, три бронемашины, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Недалеко от Верхнекаменского Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ рядом с Угледаром и Пречистовкой ДНР. Потери противника на этом направлении за минувшие сутки составили более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30.

В результате контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении за последние сутки уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б». В районе Херсона и населенных пунктов Берислав и Дудчаны поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны, перечислили в Минобороны.

Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ возле Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Углесборочный, 102-й бригады теробороны недалеко от Малиновки ДНР, а также 92-го артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 118 районах. Рядом с Полтавой уничтожено хранилище ГСМ для военной техники ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.