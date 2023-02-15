ФСБ задержала заброшенного в Россию через Латвию диверсанта СБУ

Задержанного на российской территории диверсанта завербовали в СБУ при участии польских и латвийских спецслужб, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

Мужчину завербовали в польском городе Быдгощ при непосредственном участии польских же спецслужб. Его подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге при участии латвийских спецслужб, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

В ноябре 2022 года его для проведения терактов под видом беженца направили из Латвии в Россию для легализации и получения российского гражданства. По оперативным данным, мужчина причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге.

Отмечается, что мужчина является гражданином Украины 1977 года рождения. По заданию СБУ он ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

У подозреваемого изъяли средства связи, электронные носители информации с фото и видеоотчетами, переписку с сотрудником СБУ. Дело возбудили по статье «Диверсия».

Также ведомство предоставило видеозапись с заявлениями мужчины. В ролике он заявил, что сотрудники СБУ угрожали его дочери, проживающей в городе Виннице, именно они вынудили его пойти на преступление.

Ранее в среду ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика полка «Азов» (запрещен в России и признан террористическим). По данным ведомства, он проник в Россию под видом беженца.