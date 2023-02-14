В полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» вышли 234 человека

Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область», который включал в себя комплексное онлайн-тестирование и оценку эссе. По результатам дистанционного этапа приглашение в полуфинал получили 234 участника.

Они показали наиболее высокие результаты тестирования и экспертной оценки эссе, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Дистанционный этап конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» завершен, итоги подведены. Хочу поблагодарить организаторов конкурса – ими была проделана большая работа. Несмотря на сложную обстановку, дистанционный этап был проведен на высоком уровне, обеспечены равные условия регистрации и прохождения тестов для всех участников. Уверен, что и очные испытания пройдут столь же безупречно. Поздравляю всех, кто получил приглашение в полуфинал! Вы уже одержали свою первую победу, стали лучшими из многих компетентных и способных людей. Но расслабляться рано – впереди очные испытания. Желаю вам пройти их достойно и, конечно, желаю каждому из вас победы», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам председателя правительства Запорожской области Антона Кольцова, в регионе много талантливых людей, обладающих задатками лидеров, что способствовало успеху кадрового конкурса.

Как отметил исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антон Сериков, среди полуфиналистов люди самых разных социальных групп, представители всех основных сфер деятельности. По его словам, впереди у полуфиналистов самое интересное – очные испытания. «Вспоминаю себя, свои эмоции, которые испытал, когда был приглашен в полуфинал конкурса «Лидеры России». Незабываемые ощущения! Немного завидую участникам, у которых эти приятные волнения еще впереди. Очный этап конкурса – это не только оценочные мероприятия, но и самое разнообразное общение с коллегами. Именно на очных испытаниях формируется основа того сообщества управленцев, которые будут определять курс развития региона на годы вперед», – добавил Сериков.

Ректор Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренко, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» Андрей Чуйков считает, что конкурс принесет пользу участникам всех возрастов. «Для молодежи бесценно участвовать в таком конкурсе и тем более выйти в полуфинал. Ведь там они будут работать в команде с другими талантливыми участниками. Вы знаете, что на конкурсе нет верхней возрастной планки, поэтому в полуфинал вышли и участники старшего возраста. В большинстве своем это люди с большим профессиональным и управленческим опытом, которые будут делиться им с молодым поколением управленцев. Ну а молодежь научит людей старшего поколения нестандартным подходам, привнесет в совместную работу на очных испытаниях свежую струю», – сказал он.

Представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков пояснил, зачем нужна процедура контрольного тестирования. «Перед началом полуфинальных испытаний всем приглашенным участникам потребуется пройти контрольное (проверочное) компьютерное тестирование по заданиям дистанционного этапа в присутствии экспертов-наблюдателей. Это необходимо для того, чтобы подтвердить результаты, которые участники показали на дистанционном этапе. Если дистанционные тесты вы сдавали самостоятельно, вам нечего опасаться – вы без проблем пройдете контрольное тестирование и будете допущены к полуфиналу», – отметил он.

Полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» пройдет в марте 2023 года.