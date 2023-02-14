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НЛО заметили в небе над Китаем
Китайские СМИ сообщили о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян
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Жители города Цицикар китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией опубликовали в соцсетях видео с пролетающей в вечернем небе цепочкой из светящихся шаров, которые пока считаются неопознанными.
Государственное китайское издание «Хуаньцю шибао» сообщило, что житель города Цицикар по фамилии Цзян сообщил корреспонденту новостного портала «Цзиму Синьвэнь», что заметил в небе несколько быстро летящих «в связке» объектов. По его словам, летящие впереди шары загорались один за другим, те, кто двигался «в хвосте», поочередно гасли. Очевидец заявил, что шары не были похожи на обычного воздушного змея, передает РИА «Новости».
Цзян наблюдал за странным объектом несколько секунд и пока он доставал телефон, чтобы его снять, шары исчезли.
Разместившие видео пользователи отметили, что «НЛО» не издавало никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, не могут объяснить, что это было, а в канцелярии противовоздушной обороны города Цицикара сообщили, что никаких оповещений о проведении учений или тренировок не получали, и беспокоиться не о чем.
Ранее власти Китая сообщили об обнаружении неопознанного объекта в районе восточного побережья.
Адвокат объяснил решение Ефремова остаться в колонии
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Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов мог отозвать ходатайство о переводе на принудительные работы, поняв, что оно не будет удовлетворено, сказал газете «ВЗГЛЯД» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В Алексеевском районном суде Белгородской области сообщили, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП, направил в суд ходатайство с просьбой прекратить производство по ходатайству его адвоката о замене неотбытой части наказания на более мягкое – принудительные работы.
«Возможно, Ефремов понял, что с учетом общественного резонанса вряд ли это ходатайство имеет перспективы на удовлетворение, поэтому решил его отозвать. Может быть, он решил дождаться, пока истечет три четверти срока и подать на условно-досрочное освобождение», – рассуждает Радько. Он полагает, что Ефремов, вероятно, ждет, когда общественность о нем «подзабудет», и на решение суда не будут влиять никакие второстепенные факторы.
«Адвокаты должны каждый шаг согласовывать со своим подзащитным, поэтому они не могли подавать ходатайство без его ведома. Тем не менее не исключено, что они пока не нашли каких-то доводов убедительных, поэтому решили пока от прошения отказаться, например, подсобрать дополнительных доказательства и подать заново. Возможно, это будут характеристики, мнение прокурора и представителей места лишения свободы. Возможно, будет еще мнение представителя потерпевшего – возможно, пока с ними не удалось достичь договоренности о том, поддержат ли они такую просьбу, потому что мнение потерпевшего тоже всегда учитывается», – заключил Радько.
Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе со «Звездой» также предположил, что вскоре стоит ждать нового ходатайства адвокатов Ефремова. «Насколько я сегодня уведомлен, это было сделано в связи с плохой работой адвокатов. Они не проверили отношение лагеря к этому ходатайству. А лагерь не очень хочет – по каким-то причинам – то ли писать хорошую характеристику, то ли вообще отпускать гражданина Ефремова. Возможно, впереди еще одно ходатайство, которое мы увидим через какое-то время», – рассказал Добровинский.
Напомним, в июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем собственного автомобиля, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб. Суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным, однако позже смягчил наказание на полгода. В конце января этого года сообщалось, что Ефремов направил в суд прошение о замене ему наказания на принудительные работы.
В Госдуме объяснили призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Обращение посольства США к американцам с призывом покинуть Россию опубликовано на фоне информации Службы внешней разведки РФ (СВР) о подготовке США диверсий на российской территории, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Посольство США в России разместило на своем сайте пространное предупреждение гражданам США, в котором призывает своих соотечественников не путешествовать по России, а тех, кто уже здесь находится, срочно покинуть пределы нашей страны. Среди множества причин, по которым, по мнению американских дипломатов, это следует сделать, выделяется предупреждение о возможных терактах на территории России», – приводятся его слова в Telegram Комиссии.
Пискарев отметил, что это происходит одновременно с информацией СВР о подготовке США диверсий на территории нашей страны и сразу после расследования американских СМИ о теракте, осуществленном Вашингтоном на газопроводах «Северный поток».
«Почерк руководства Соединенных Штатов узнаваем. Как совершенно правильно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Байден стал террористом, и «сегодня ни одна страна, ни одно государство не может находиться в безопасности, пока террористы у власти», – сказал он.
По словам Пискарева, от попыток вмешательства США перешли к откровенному запугиванию нас терактами на территории России. «Хотелось бы напомнить тем, кто вынашивает такие планы: у российских правоохранительных органов и Вооруженных сил есть все возможности для эффективного противодействия всем угрозам, в том числе террористического характера», – заключил глава думской комиссии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией.
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ близ Артемовска
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ около Артемовска
Наступающие около Артемовска в ДНР ВС России зафиксировали множество случаев панического бегства бойцов ВСУ с позиций близ города, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, было отмечено самовольное оставление позиций боевиками ВСУ благодаря успешному наступлению штурмовыми подразделениями России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники» – на огневых рубежах бойцы оставляют вооружение и военную технику.
Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной.
Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО
Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.
Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему неизвестно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также неизвестно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Экс-советник президента США Болтон высоко оценил знание английского языка Путиным
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что российский президент Владимир Путин всегда хорошо понимал английский язык.
В интервью Public Broadcasting Service он добавил, что при этом Путин позволяет своему переводчику делать свою работу, сообщает RT.
«Он всегда выглядел уверенным в себе. Еще он понимает английский язык, это всегда преимущество», – сказал Болтон. По словам политика, Путин иногда мог вносить коррективы при переводе.
Ранее экс-премьер Японии Синдзо Абэ в мемуарах вспоминал, что российский лидер Владимир Путин производит впечатление «холодного» человека, однако при общении он искренний и любит черный юмор.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus
Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.
О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».
Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.
Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.
Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.
В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.
Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.
Появилась информация об ампутации кистей фигуристу Костомарову
«Комсомольская правда» заявила об ампутации кистей фигуристу Костомарову
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти обеих рук, сообщил источник в медицинских кругах.
По словам источника «Комсомольской правды», фигуристу «провели вторую операцию» и «ампутировали обе кисти рук». Издание пишет, что «некроз добрался» до рук спортсмена, медики «сражались за руки Романа до последнего». Официального подтверждения информации о новой ампутации не поступало.
Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией. Источники утверждали, что ему уже ампутировали одну или же обе стопы, так как началась гангрена. Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя сообщения об ампутации, указывал, что в таких ситуациях гангрена может развиться на фоне сепсиса.
Путин выразил уверенность в победе России
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил, что уверен в победе России в нынешнем противостоянии.
«Мы обязаны победить и победим», – заявил в беседе Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», – добавил российский лидер, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что у него с КПРФ никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности. Также Путин отметил вклад партии в политическую дискуссию.
Накануне Путин высоко оценил героизм морских пехотинцев в сражениях в ходе СВО на Украине.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области
В Ярославской области произошел разрыв газопровода
Разрыв газопровода произошел в районе деревни Еремейцево в Мышкинском районе Ярославской области, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.
В пресс-службе добавили, что поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. Уточняется, что по прибытии первых подразделений на месте вызова стало известно, что произошел разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно 1 метр, передает ТАСС.
Как добавили в пресс-службе, пострадавших в результате происшествия нет.
Между тем «Газпром Трансгаз» сообщил, что произошел взрыв на резервной ветке магистрального газопровода, транспортировка газа продолжается, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах.
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
СМИ: Дудь продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей
Стало известно о продаже Дудем машины и дома в Новой Москве
Журналист Юрий Дудь (признан в России иноагентом) продал дом в Новой Москве за 42 млн рублей, а также машину.
Кроме того, он выписался из квартиры своего отца, которая принадлежит Минобороны, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Дудь владел участком в двенадцать с половиной соток и двухэтажным домом площадью 315 кв. метров. Продал недвижимость журналист в декабре 2022 года.
Напомним, Минюст в апреле прошлого года включил Юрия Дудя в список СМИ-иноагентов.
Мэр Львова заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Мэр Львова Садовой заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Практически все электростанции во Львовской области и в самом областном центре разрушены, заявил львовский мэр Андрей Садовой.
Уничтоженные подстанции создают проблемы для электроснабжения, энергетики вынуждены искать нестандартные решения, чтобы подать электричество на критическую инфраструктуру, заявил Садовой в интервью РБК-Украина, передает ТАСС.
Градоначальник уточнил, что уничтожены и другие объекты инфраструктуры, многие из них уже не восстановить.
Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявлял, что энергосистема страны близка к полному коллапсу.