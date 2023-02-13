Санду обвинили в узурпации власти в Молдавии

Партия «Шор» обвинила президента Молдавии Санду в узурпации власти и призвала оппозицию к протестам

Вице-председатель партии партии «Шор» Марина Таубер после заявления президента Молдавии Майи Санду об угрозах дестабилизации ситуации в стране и расширении полномочий спецслужбы и прокуратуры обвинила ее в узурпации власти и призвала оппозицию к совместным акциям протеста.

По словам Таубер, это попытка узурпации государственной власти, которая будет сопровождаться новыми злоупотреблениями и нарушениями прав человека и ограничением прав граждан, передает ТАСС.

По ее мнению, Санду выступила с угрозами из-за опасения роста недовольства политикой проевропейского правительства среди граждан и желания удержать власть. Таубер обратилась к оппозиционным партиям с призывом выйти 19 февраля на совместную акцию протеста.

Ранее в понедельник Санду заявила, что в Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя, в связи с этим парламент страны должен ужесточить законодательство в сфере безопасности. По ее словам, полученные от Киева документы якобы подтверждают планируемую организацию диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации.