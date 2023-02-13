Участник конкурса «Лидеры России» вернулся после ранения на передовую СВО

Участник конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Григоренко из Пермского края защищает Донбасс от украинского режима с 2014 года, после очередного ранения он вернулся на передовую и командует взводом мотострелкового полка ВС России.

Участник трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» 39-летний Александр Григоренко из Пермского края восстановился в госпитале после очередного ранения и вернулся в феврале 2023 года на передовую специальной военной операции России. Сейчас он возглавляет взвод мотострелкового полка Вооруженных Сил РФ на одном из самых сложных направлений СВО Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Впервые на защиту Донбасса Александр Григоренко отправился в 2014 году. В составе ополчения и народной милиции участвовал в обороне города Луганска, боях под поселком Славяносербск и штурме города Дебальцево. Был ранен в колено и два месяца не мог ходить, но в декабре 2015 года снова вернулся на Донбасс. За боевые заслуги дважды награжден медалью «За отвагу» первой степени ЛНР.

«Я поехал на Донбасс, чтобы помочь его жителям в борьбе с украинскими нацистами. В 2022 году моя мотивация не изменялась, но к ней добавилась необходимость защищать Отечество. На мой взгляд, это долг каждого мужчины», – считает боец.

В зону СВО Александр Григоренко ушел добровольцем в апреле 2022 года, после завершения полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края, во вторую командировку отправился в ноябре. Рядовой с позывным «Депутат» участвовал в штурме семи населенных пунктов, в том числе Красного Лимана, Лисичанска, Северска. Получил легкое ранение в голову, но остался в строю, а в январе 2023 года был ранен в лицо осколком от гранатомета и затем госпитализирован. Сейчас он вновь командует взводом и вместе со своим подразделением находится на передовой.

«У всех ребят хороший боевой настрой. Мы хотим поскорее победить и вернуться домой», – отметил командир.

Григоренко выразил благодарность всем россиянам, которые поддерживают участников спецоперации письмами, гуманитарной помощью и «работой на экономику страны, без которой армия не сможет воевать».

«Отечество – это наша история и народ, за который ты готов сражаться, и не важно, на войне или в гражданской жизни», – уверен он.

За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО Александр Григоренко представлен к государственным наградам РФ – медали «За боевые отличия» и медали «За отвагу».