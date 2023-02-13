|
|
Участник конкурса «Лидеры России» вернулся после ранения на передовую СВО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Участник конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Григоренко из Пермского края защищает Донбасс от украинского режима с 2014 года, после очередного ранения он вернулся на передовую и командует взводом мотострелкового полка ВС России.
Участник трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», полуфиналист конкурса «Лидеры России. Политика» 39-летний Александр Григоренко из Пермского края восстановился в госпитале после очередного ранения и вернулся в феврале 2023 года на передовую специальной военной операции России. Сейчас он возглавляет взвод мотострелкового полка Вооруженных Сил РФ на одном из самых сложных направлений СВО Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Впервые на защиту Донбасса Александр Григоренко отправился в 2014 году. В составе ополчения и народной милиции участвовал в обороне города Луганска, боях под поселком Славяносербск и штурме города Дебальцево. Был ранен в колено и два месяца не мог ходить, но в декабре 2015 года снова вернулся на Донбасс. За боевые заслуги дважды награжден медалью «За отвагу» первой степени ЛНР.
«Я поехал на Донбасс, чтобы помочь его жителям в борьбе с украинскими нацистами. В 2022 году моя мотивация не изменялась, но к ней добавилась необходимость защищать Отечество. На мой взгляд, это долг каждого мужчины», – считает боец.
В зону СВО Александр Григоренко ушел добровольцем в апреле 2022 года, после завершения полномочий депутата Законодательного Собрания Пермского края, во вторую командировку отправился в ноябре. Рядовой с позывным «Депутат» участвовал в штурме семи населенных пунктов, в том числе Красного Лимана, Лисичанска, Северска. Получил легкое ранение в голову, но остался в строю, а в январе 2023 года был ранен в лицо осколком от гранатомета и затем госпитализирован. Сейчас он вновь командует взводом и вместе со своим подразделением находится на передовой.
«У всех ребят хороший боевой настрой. Мы хотим поскорее победить и вернуться домой», – отметил командир.
Григоренко выразил благодарность всем россиянам, которые поддерживают участников спецоперации письмами, гуманитарной помощью и «работой на экономику страны, без которой армия не сможет воевать».
«Отечество – это наша история и народ, за который ты готов сражаться, и не важно, на войне или в гражданской жизни», – уверен он.
За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО Александр Григоренко представлен к государственным наградам РФ – медали «За боевые отличия» и медали «За отвагу».
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
|
|
Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
|
|
Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
|
|
Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
|
|
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.
Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.
По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.
Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.
Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink
Маск объяснил ситуацию со Starlink на Украине «нежеланием развязывать третью мировую войну»
Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну, заявил владелец компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск.
Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины, единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта, остальные были уничтожены. Однако она не должна использоваться для эскалации конфликта, допустить третью мировую войну нельзя, передает ТАСС.
Напомним, компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что сообщения об ограничениях в работе спутников могут быть провокацией.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.
ВСУ пытались остановить наступление ВС России поджогом леса
Марочко: Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил России
Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Серебрянского лесничества (район Кременной) боевики ВСУ при помощи горючей смеси и валежника, рассчитав направление ветра, попытались трассерами поджечь лес с таким расчетом, чтобы огонь направился на позиции ВС России, передает ТАСС. По словам Марочко, выпавший снег не позволил противнику осуществить задуманное – и пожар просто потух.
Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области происходят пожары из-за обстрелов, которые ведут украинские военные, из-за действий ВСУ как минимум четверо мирных жителей погибли.
Песков назвал причину прекращения весной переговоров о перемирии с киевскими властями
Песков заявил о внезапном прекращении Киевом переговоров о мире «как по команде сверху»
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что причиной прерывания переговорного процесса между Москвой и Киевом стали помехи со стороны Запада. По словам представителя Кремля, Путин говорил об этом на различных уровнях не раз в течение полугода.
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров, ушла со связи, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
ВСУ перебросили американские РЛС на Купянское направление
Марочко: Киев перебросил американские РЛС на Купянское направление
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта.
По его словам, на Купянское направление были переброшены новые американские РЛС AN/TPQ-50, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Москалькова попросила Генштаб проверить информацию о мобилизованных из Татарстана
Москалькова обратилась в Генштаб из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли на передовую практически без вооружения.
По ее словам, она направила письмо Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Татарстана якобы практически без вооружения отправляли для выполнения боевых задач в рамках СВО, передает ТАСС.
Ранее в интернете появилось видео, в котором группа мужчин в камуфляжной форме представляется мобилизованными из Татарстана и рассказывает, что их передали под руководство ДНР, где распредели по разным подразделениям, «забрали всю технику и гуманитарную помощь», а 5 февраля отправили на штурм «без какой-либо подготовки».
Песков прокомментировал возможность «второй волны мобилизации»
Данных о возможности «второй волны мобилизации» в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что об этом нет данных, передает ТАСС.
В ноябре Песков заявил, что возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается.
Кадыров: Россия воюет на Украине не в полную силу
Кадыров: У России может лопнуть терпение – и «салам алейкум»
Россия воюет на Украине не в полную силу: если обстрелы российских территорий продолжатся, терпение может лопнуть, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «60 минут» на «России 1».
По словам Кадырова, Россия не воюет в полную силу на Украине, если бы начали хотя бы на 20%, то в городах и местах, «где они дислоцируются, никого нигде не осталось бы», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Глава Чечни добавил, что если Украина так и будет стрелять по российской территории, то терпение лопнет – и «салам алейкум», мало не покажется Зеленскому, и Байдену, и остальным шайтанам.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен закончить свою жизнь, как Адольф Гитлер.