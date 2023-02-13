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Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
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ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».
Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев
Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.
Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте.
Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
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Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.
Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.
По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.
Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.
По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.
Пушков назвал причину, по которой Украину нельзя принимать в НАТО
Пушков: Прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией
Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с Россией и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале написал, что Украины прием «действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины».
По его словам, «при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией».
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.
Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.
Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink
Маск объяснил ситуацию со Starlink на Украине «нежеланием развязывать третью мировую войну»
Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну, заявил владелец компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск.
Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины, единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта, остальные были уничтожены. Однако она не должна использоваться для эскалации конфликта, допустить третью мировую войну нельзя, передает ТАСС.
Напомним, компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что сообщения об ограничениях в работе спутников могут быть провокацией.
ВСУ пытались остановить наступление ВС России поджогом леса
Марочко: Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил России
Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли в воскресенье попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районе Серебрянского лесничества (район Кременной) боевики ВСУ при помощи горючей смеси и валежника, рассчитав направление ветра, попытались трассерами поджечь лес с таким расчетом, чтобы огонь направился на позиции ВС России, передает ТАСС. По словам Марочко, выпавший снег не позволил противнику осуществить задуманное – и пожар просто потух.
Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в Николаевской области происходят пожары из-за обстрелов, которые ведут украинские военные, из-за действий ВСУ как минимум четверо мирных жителей погибли.
Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 граждан России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.
Как сообщает РИА «Новости», санкции предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию
Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, следует из соответствующего документа.
В документе говорится, что генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации необходимо осуществить в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Кто возглавит военную администрацию, пока неизвестно.
Ранее Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции. Политолог Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, какие цели преследует украинский лидер.
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
Депутат Нагорняк: Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год
Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
По его словам, для полноценного восстановления работы энергосистемы необходимо год времени и миллиарды долларов, передает РИА «Новости».
В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Харьковской и Одесской областях.
Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии.
Напомним, экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров заявил, что украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания.