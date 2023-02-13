Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ

Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ

Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.

Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».

В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.

Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.

Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.