Песков: Путин в ближайшее время утвердит новую Концепцию внешней политики Путин рассказал о потенциале лесной отрасли Путин призвал преодолевать иностранную зависимость в лесопромышленной отрасли 10 февраля 2023, 15:43 Текст: Вера Басилая

В лесопромышленной отрасли сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров, ее надо преодолевать, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по развитию лесопромышленной отрасли Путин призвал избавляться от зависимости от зарубежных партнеров, которая пока сохраняется на высоком уровне, необходимо наличие современных технологий и оборудования для переработки леса, передает РИА «Новости». «Конечно, ключевой вопрос – это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению..., пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров», – сказал он. Путин добавил, что понимает, что задача избавиться от иностранной зависимости непростая. Ранее президент Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область, где посетил Устьянский лесопромышленный комплекс и проведет по ВКС совещание по вопросам развития отрасли. Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину 9 февраля 2023, 19:02

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России. «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант. Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами. Путин рассказал о попавшей в его самолет птице Путин рассказал о ЧП с его самолетом 9 февраля 2023, 20:44

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность. Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда». Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел. «Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин. Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты. Новости СМИ2 Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов 9 февраля 2023, 15:22

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, но «всего доброго» им, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ. Путин отметил, что многие мировые бренды уходят в российского рынка под давлением своих правительства, из-за чего несут огромные убытки, передает ТАСС. «Всего им доброго!» – пожелал президент зарубежным брендам. «Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», – отметил глава государства. Путин указал, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям. «Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – отметил Путин. Ранее в Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России. Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить Путин: Россия пытается закончить идущие с 2014 года боевые действия на Украине 9 февраля 2023, 19:11

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, которые шли с 2014 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. «Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что Киев начал войну. «Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – указал глава государства. Ранее Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – исторически российские регионы, их нужно как можно быстрее вывести на общероссийские показатели развития в ключевых сферах. Новости СМИ2 Путин назвал Россию лучшей в мире страной 9 февраля 2023, 16:45

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Лучшая в мире страна – это Россия, хотя и есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент обратился к одному из участников заседания, который заявил о «других странах лучших в мире». «Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали «в других странах лучших в мире» и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна – это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что российские товары должны стать предметом национальной гордости. Макрон не исключил, что может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона 10 февраля 2023, 08:45

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить президента Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, сообщает France Press. По его словам, такой вопрос является «символическим, но важным». Макрон добавил, что на данный момент у него нет подобного желания, однако он много об этом думает и не исключает, что решение будет принято, передает РИА «Новости». Кавалер Большого креста – высшее звание ордена Почетного легиона. Владимир Путин – первый и единственный россиянин, удостоенный этого звания. Он получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие ордена есть у Путина, и объясняла, почему он принял орден Дружбы от Китая. Новости СМИ2 Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде» Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде» 9 февраля 2023, 18:16

Текст: Алексей Дегтярев

Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина. Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit. Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка. Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда. Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT. В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию. Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму. Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть готов весной Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов 9 февраля 2023, 15:56

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Правительство России должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). «В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что результаты всей большой совместной работы будут обсуждаться на специальном совещании весной. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области. Ранее Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Также президент поручил создать систему подготовки кадров для работы с беспилотниками. Новости СМИ2 Эксперт: Россия возвращает уважение к науке и производству Социолог Гагарин: В России необходимо создать систему, связывающую науку, образование и производство 8 февраля 2023, 22:08

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Параллельный импорт не избавит страну от технологической зависимости. Россия уже много сделала для достижения технологического суверенитета. Сейчас важно сосредоточиться на том, что может быть быстро внедрено в производство, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Анатолий Гагарин. В среду Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию, на котором обсуждалась повестка технологического развития страны. «Сейчас по всей стране происходит реальное внедрение тех научных разработок, которые осталось «докрутить». Наука, образование и производство полностью готовы к этому. То, что на заседании Совета по науке и образованию президент поставил вопрос системно, говорит о том, что в ближайшее время мы сумеем реализовать поставленные задачи и достичь нужных результатов», – считает социолог, директор Экспертного аналитического центра Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Сосредоточенность на повестке развития предполагает создание системы, «которая связывала бы науку, образование и производство». «Стоит задача создать условия для скорейшего достижения технологического суверенитета. Но не менее важно реализовать стратегию развития с помощью организации образовательных процессов. Разработки, которые будут внедряться, требуют массового производства, а это предполагает большое количество подготовленных людей. Поэтому президент и говорит о том, что у нас должны быть собственные компетенции и технологии», – отметил эксперт. С помощью параллельного импорта невозможно решить задачу критической зависимости от зарубежного производства и необходимо создать систему технологического суверенитета, добавляет социолог. «Сейчас уже сделано достаточно много. Но поставленная президентом задача и четко очерченный набор приоритетов – это как раз то, что крайне необходимо. Распылять средства нельзя ни в коем случае, их нужно сосредотачивать на том, что уже сейчас может быть внедрено в производство», – убежден собеседник. По словам эксперта, Россия должна избавиться от критической зависимости от зарубежных технологий, прежде всего в производстве микрочипов, микропроцессоров и прочей элементной базы. «Президент говорит о работе с генетическими ресурсами. У нас есть в этом отношении много разработок, в том числе на Урале. Кроме того, и гиперзвуковые технологии становятся вполне ощутимыми продуктами нашей науки и техники, показывая, насколько мы впереди в этих вопросах», – перечислил Гагарин. Нынешние реалии позволяют использовать отечественные ноу-хау, которые ранее не были реализованы в силу разных причин. «Все, что накоплено нами на протяжении 20 лет, может быть внедрено в производство. Возможности для этого есть. Поэтому обращение президента к субъектам Федерации, корпорациям и частным компаниям – это тот призыв, который должен быть реализован в ближайшее время», – уверен эксперт. Гагарин особо отметил включенность молодых ученых в технологическую повестку развития страны. «Люди и амбиции есть. Им необходимо создать соответствующие условия. Наука требует постоянной финансовой и организационной подпитки, одних грантов недостаточно. Ученым нужны определенные горизонты и условия для работы. Перейдя на рельсы долгосрочного финансирования и планирования, молодежь уже получила определенную уверенность в будущем и в том, что ее работа будет востребована и оплачена. Мы приходим к тому, что постепенно возвращаем уважение к науке и производству», – подытожил Гагарин. В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Он назвал верным решение российских властей сформировать целостную систему планирования и управления в науке. На встрече обсуждалось внедрение новых разработок, которые бы способствовали укреплению суверенитета страны. Среди приоритетных направлений в сфере науки и технологий Путин назвал ЖКХ, энергетику и безопасность. «Мы должны фокусироваться на достижении национальных целей развития, учитывать фактор внешнего давления, а значит, предельно внимательно относиться к выбору наших научно-технологических приоритетов», – сказал глава государства, призвав сосредоточиться также на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить работу здравоохранения и ключевых отраслей промышленности. Президент отметил, что под руководством президиума совета начата работа по обновлению подходов, самой методологии научно-технологического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период. Путин поручил правительству ускорить утверждение инновационных проектов по быстрому реагированию на опасные инфекции, а также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения. «Мы уже приступили к реализации федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов. Их результатом должно стать создание собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики, а также формирование национальной системы мониторинга климата, строительство и эксплуатация крупных исследовательских установок мирового уровня, что позволит в том числе создавать новые лекарства, материалы и так далее», – сказал Путин. Эксперт: Президент уверен в колоссальном потенциале отечественных брендов 9 февраля 2023, 23:12

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Президент видит новые возможности для страны в уходе с рынка западных компаний – это позволит развить отечественные технологии, создать новые рабочие места и поможет с интеграцией новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. В четверг эти и другие вопросы обсудил Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Сейчас в России необходимо заместить продукцию ушедших из России компаний, чтобы рынок не остался без самых необходимых товаров, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он напомнил, что в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин призвал продвигать российские бренды и прилагать усилия для того, «чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках». «Президент уверен в колоссальном потенциале российских брендов», – считает эксперт.



Кирьян отметил, что для запуска новых производств потребуются квалицицированные кадры, но в России сейчас есть все возможности для получения дополнительного образования, переподготовки: «Любой желающий может получить профессии, связанные, например, с IT-кластером. Приняты специальные молодежные программы». Эксперт напомнил, что для развития важных секторов экономики предусмотрены программы инновационного финансирования, специальные налоговые режимы. «У нас накоплен опыт создания промышленных кластеров при крупных государственных предприятиях, чтобы внедрять разные технические решения», – подчеркнул эксперт. Кирьян также отметил требование президента устранять перекосы в уровне развития регионов и качества жизни там. «Есть два направления, по которым работает правительство. Первое – это выравнивание среднего уровня реальных заработных плат для тех, кто работает в социальной сфере или по госнайму – это учителя, врачи, социальные работники. И второе – это создание возможностей профессионального роста и продвижения в регионах. Сейчас миграция людей в города-миллионники зачастую связана не с уровнем оплаты труда, а с тем, что на местах мало перспектив для самореализации», – рассказал эксперт.



Отдельно он выделил затронутые президентом вопросы интеграции новых регионов России в общую социально-экономическую сферу страны. «Там будут запущены целевые программы по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест, решению вопросов транспорта, доступности медпунктов и детских садов. Но, как мы знаем по опыту Крыма, это происходит не за один месяц. Чтобы нормализовать ситуацию, даже при отсутствии боевых действий уходит несколько лет. Поэтому здесь можно ожидать многолетнюю системную работу по каждому направлению на каждой территории», – пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП. Кирьян отметил, что эта и другие встречи президента с различными профессиональными группами и общественными объединениями оказывают влияние на государственную политику. «Для президента это важное контрольное мероприятие. Он регулярно общается с Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией», ОНФ, активном молодежных, волонтерских и иных движений, учащимися «Сириуса». Путин говорит, что это позволяет ему понять по-другому – за пределами бумаг и докладов – как в реальности обстоят дела, какие моменты нуждаются в дополнительном контроле», – подытожил Кирьян. Путин в ходе заседания АСИ назвал Россию примером создания возможностей для самореализации каждого человека. «Мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты социального развития», – сказал президент. По его словам, параллельно с этим Россия должна стать источником новых технологий. «Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций», – подчеркнул Путин. Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» создана распоряжением правительства России. Набсовет АСИ возглавляет Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий. Новости СМИ2 Путин: После бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится 8 февраля 2023, 19:59 Текст: Ольга Иванова

Ситуация в Афганистане не улучшается после ухода войск США, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация в этой стране, к сожалению, лучше не становится. Активизируются международные террористические организации, включая «Аль-Каиду*» (запрещена в России), которая наращивает свой потенциал», – приводит его слова ТАСС. Путин также отметил, что другие конфликты в мире не снижают значимости ситуации вокруг Афганистана. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами. Путин назвал ситуацию в Афганистане очень сложной, а также рассказал о контактах с Кабулом. По его словам, посевные площади опиатов в этой стране и оборот наркотиков растут, что вызывает беспокойство. Напомним, Путин проводит встречу, посвященную афганской проблематике, с представителями по безопасности из ряда стран. Во встрече участвует секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, а также его коллеги – советники по национальной безопасности и секретари совбезов – из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Путин поручил оперативно утвердить инновационный проект по защите от инфекций Путин поручил скорее утвердить инновационный проект по защите от инфекций 8 февраля 2023, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. «Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения», – сказал он заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень свои критически важные технологии, в том числе в сфере IT и промышленности. Новости СМИ2 Путин призвал за короткий срок вывести на новый уровень отечественные технологии Путин: Россия должна как можно скорее вывести на новый уровень собственные технологии 8 февраля 2023, 16:19 Текст: Елизавета Шишкова

Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности, заявил президент Владимир Путин на вручении молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год. Он также призвал развивать технологии в сфере транспорта, разработки лекарств и новых материалов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для страны продукции, передает ТАСС. Глава государства добавил, что работать над этим нужно на опережение: заниматься созданием собственных уникальных, глобально конкурентных решений — в медицине, в экологии, в энергетике, в сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности. «И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами. Фундамент для этого у нас есть — это и крепкие научные традиции, и мощный задел, созданный предшественниками», — сказал президент. Ранее Путин заявил о необходимости тиражировать систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта. Пескова спросили о телефонном разговоре Путина и Плотницкого по делу MH17 Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого по делу MH17 9 февраля 2023, 13:23 Текст: Алексей Дегтярёв

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг телефонную беседу Владимира Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким и напомнил, что в записи не говорится о вооружениях. «Мы знаем, что была опубликована запись предположительного телефонного разговора, которая стала публичной, в ней ни слова не говорится ни о каких о вооружениях, если предположить, что разговор мог быть настоящим. Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что других разговоров никто не публиковал, потому комментировать это не представляется возможным. Представитель Кремля напомнил, что Россия не участвует в расследовании авиакатастрофы с крушением рейса MH17 в 2014 году, потому не может принимать эти результаты, также для таких заявлений нет обоснований. Ранее в Гааге на пресс-конференции по расследованию авиакатастрофы включили якобы запись телефонной беседы Плотницкого с российским лидером в 2017 году, при этом беседа не касалась малазийского Boeing. Следователи заявили, что это говорит о причастности Путина к событиям на востоке Украины. Новости СМИ2 Путин призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России 8 февраля 2023, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Стратегию научно-технологического развития России надо обновить с учетом актуальных реалий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. «Нужно максимально сконцентрировать наши кадровые, финансовые, инфраструктурные ресурсы на четко очерченном наборе приоритетов. В этой связи считаю необходимым внести соответствующие изменения в основополагающий документ – стратегию научно-технологического развития», – цитирует его ТАСС. Путин добавил, что «ситуация поменялась», так как стратегия была принята в 2016 году. Также он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности. «По этим направлениям у нас должны быть собственные компетенции, базовые технологии. В столь чувствительных темах мы не можем позволить себе рисков критической зависимости от зарубежных институтов, в том числе имею в виду элементную базу, технологии работы с генетическими ресурсами», – сказал Путин. Ранее на заседании Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии.