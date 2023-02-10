Посол России вступился за австрийца, который помог детям из ЛНР

В передаче двух подростков из ЛНР, которые находились в Тироле, их семьям были соблюдены все нормы гуманитарного права, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, воссоединение ребят с родителями – настоящий пример истинного гуманизма и искренней заботы о благополучии детей и «все нормы гуманитарного правда здесь были, безусловно, соблюдены», передает РИА «Новости»

Ранее несовершеннолетние из ЛНР были размещены в Тироле в одном из детских учреждений. Отстраненный от работы мужчина является сотрудником Европейского института омбудсмена, а также тирольским госслужащим. По его словам, он получил информацию из российского посольства о том, что матери подростков находятся в России и хотят, чтобы их семьи воссоединились.

В пресс-службе земельного правительства заявили, что сотрудник ведомства в австрийской федеральной земле Тироль, который разрешил выезд двум луганским подросткам в Москву к их семьям, предпринял действия, которые не отвечают «высоким требованиям» скоординированной официальной деятельности, возможные правовые последствия для него зависят от результатов служебного расследования.