Пленным военнослужащим ВСУ прочитали лекции о дружбе народов России и Украины

Для сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ провели лекции о единстве русского и украинского народов

Сдавшимся в плен военнослужащим ВСУ члены «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) рассказали о недопустимости русофобской политики киевского режима, который разжигает ненависть между братскими народами.

По словам председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, на лекциях в исправительной колонии пленным напомнили о единстве народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась дедами и прадедами в борьбе с нацизмом, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

По его словам, после одной из лекций бывшие бойцы ВСУ решили вступить в ряды Вооруженных Сил РФ и внести свой вклад в борьбу с нацизмом.

Военнопленный ВСУ после просветительской лекции в одной из исправительных колоний ДНР рассказал о своей службе и отношении к вмешательству запада в дела России и Украины.

«То, что происходит в данный момент в мире, в стране – это очень неправильно, как я думаю, потому что знаю, как другие страны пытаются влезть в наш «славянский мир», разругать наши народы и, поэтому вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, – мы хотим просто от этого всего избавиться», – сказал он, сообщается в Telegram-канале «Молодой гвардии».

Напомним, с 30 марта 2022 года на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». МГЕР открыла свои представительства в ЛНР, ДНР и Запорожье.

В январе 2023 года волонтерский центр был открыт в Харцызске. На данный момент волонтеры фокусируются на помощи в госпиталях в Луганске, Донецке, Лисичанске. Помимо этого, организовывают донорские акции и регулярно доставляют гуманитарную помощь российским военнослужащим.