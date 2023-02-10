Байден не выразил готовности участвовать в выборах

Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах президента США

Президент США Джо Байден сообщил американскому испаноязычному телеканалу «Телемундо», что пока не готов принять решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.

По словам Байдена, он просто не готов принять это решение, передает ТАСС.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, есть ли в этом какой-либо скрытый мотив, Байден ответил, что нет.

Ранее газета Politico не исключила объявления Байденом решения об участии в выборах в середине февраля.