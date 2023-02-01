«Единая Россия» внесла изменения в народную программу

В народную программу «Единой России» официально включили раздел о развитии новых регионов, который включает работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг и другое.

Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, «Единая Россия» в 2022 году распространила действие народной программы на новые регионы – там уже работает ряд партпроектов, деньги на которые предусмотрены в бюджете.

«Мы договорились, что при подготовке дополнений к народной программе будет создан специальный раздел по развитию новых территорий. Они требуют абсолютно индивидуального подхода. Самое главное – чтобы все российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны», – приводятся слова Медведева на сайте ЕР.

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, раздел «Развитие новых регионов» предусматривают работу по интеграции и скорейшему обеспечению для жителей новых регионов всех российских стандартов в образовании, медицине, оказании социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом.

Также, по словам Турчака, в обновленную редакцию народной программы войдет предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. Также нужно провести модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах, принять программу импортозамещения в здравоохранении: медицинского оборудования, лекарств и отечественных субстанций.

Турчак пояснил, что будет разработана и программа по внедрению телемедицинских технологий в первичное звено здравоохранения, расширены меры господдержки социального предпринимательства, модернизация лифтов в многоквартирных домах. Также есть предложения дать регионам возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.

В завершение Андрей Турчак поднял тему развития туристической инфраструктуры. Он также подчеркнул, что «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного действующего положения.

Координировать раздел народной программы «Единой России» «Развитие новых регионов» будет глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Она сообщила, что раздел предусматривает почти 30 инициатив. Речь идет об открытии семейных многофункциональных центров как системе информирования помощи людям в режиме одного окна, восстановлении жилищного фонда, социальных объектов, обеспечении льготных цен на энергоресурсы на период восстановления, поддержке предпринимательства, сельского хозяйства, развитии транспортной инфраструктуры, сохранении природных ресурсов.

Подвоя итоги заседания программной комиссии, Дмитрий Медведев поручил отразить результаты реализации народной программы «Единой России» за 2022 год в докладе для президента и поручил проводить ежеквартальный мониторинг исполнения программы с участием руководителей министерств и ведомств.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год.