Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине

Борис Ельцин пугал Джорджа Буша угрозой украинского национализма, но заверил, что гражданской войны в СССР не будет, он предвидел проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но хотел решить их мирно, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Станкевич, в феврале 1992 года – советник Ельцина по политическим вопросам.

Станкевич заявил, что визит в США был очень важным, поскольку Ельцин впервые прибыл за океан в качестве президента России, ставшей самостоятельным государством.

«Борис Николаевич участвовал в работе Генассамблеи ООН, после чего принял приглашение Буша в Кэмп-Дэвид. Там президенты пообщались и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Очень важной стала договоренность о том, что Россия в системе международного права рассматривается как государство-продолжатель СССР, то есть – выборочный правопреемник в ключевых статусах, начиная с места в Совете безопасности ООН. Буш обещал транслировать это понимание на западных союзников», – рассказал политолог.

Станкевич заявил, что именно в связи с разговорами о том, что Россия является выборочным правоопреемником СССР, зашла речь о том, что Россия «уже не империя».

«Ельцин подтвердил отсутствие имперских амбиций, но предупредил о проблемах, связанных с агрессивным национализмом. Он говорил, что предвидит проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но выражал намерение решать их мирным путем», – пояснил политолог.

Буш обещал помочь Ельцину в сфере ядерного оружия, но по поводу украинского национализма ни о какой помощи со стороны США речь уже не шла. Станкевич добавил, что Ельцин немного лукавил в разговоре с Бушем.

«Он пугал американского коллегу угрозой украинского национализма, однако тут же заверял, что гражданской войны на просторах бывшего СССР не будет, – а американцы после отставки Михаила Горбачева очень этого боялись. Он хотел внушить Бушу, что именно он, Ельцин, станет теперь главным барьером на пути югославского сценария, и что американцы должны ему активно помогать», – уточнил Станкевич.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.