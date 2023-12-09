До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Израиль поддержал «правильную» позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Премьер Израиля Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа
Израиль ценит правильную позицию, которую заняли США в Совете безопасности ООН, и заблокировали проект о прекращении огня в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что другие также должны понять, что невозможно одновременно поддерживать ликвидацию ХАМАС и призывать к прекращению войны, передает РИА «Новости».
Нетаньяху считает, что Израиль должен продолжить «справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей».
Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Зампостпреда США Роберт Вуд объяснил блокировку проекта тем, что в нем не содержалось осуждение ХАМАС, и не отражалось право Израиля на самооборону.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.