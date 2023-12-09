Израиль поддержал «правильную» позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

Премьер Израиля Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

Tекст: Вера Басилая

В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что другие также должны понять, что невозможно одновременно поддерживать ликвидацию ХАМАС и призывать к прекращению войны, передает РИА «Новости».

Нетаньяху считает, что Израиль должен продолжить «справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей».

Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Зампостпреда США Роберт Вуд объяснил блокировку проекта тем, что в нем не содержалось осуждение ХАМАС, и не отражалось право Израиля на самооборону.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.