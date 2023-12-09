В США назвали причины блокировки резолюции ООН по Газе

Зампостпреда США Вуд: Резолюция не осуждала ХАМАС, не отражала право Израиля на самооборону

Tекст: Вера Басилая

Вуд отметил, что авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

По его словам, жертвам этих действий авторы резолюции не выразили соболезнования, не осудили их убийц, также нет осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС, передает РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что США разочарованы, что в документе нет формулировки о доступе МККК к заложникам, все еще удерживаемым ХАМАС и «другими экстремистами». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, а также в ней нет формулировки о праве Израиля на самооборону.

Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.