До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к стоянке зимой
Если владелец не планирует использовать автомобиль зимой, то его необходимо подготовить к длительной стоянке, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
Законсервировать автомобиль может понадобиться по множествам причин: неблагоприятные погодные условия, длительная командировка или отпуск, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, сообщает радио Sputnik.
Автомобиль необходимо тщательно помыть и высушить. Кузов необходимо помыть защитным составом и убедиться в том, что в бак залита качественная стеклоомывающая жидкость. Также необходимо поддерживать заряд аккумуляторной батареи, а саму машину, если она стоит на улице, необходимо покрывать чехлом.