В Сербии показали проект монумента в честь русского дипломата Щербины

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект представили в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом в Белграде», монумент планируется установить на улице имени Щербины в районе Чукарица в Белграде, передает РИА «Новости».

На презентации присутствовали российский посол Александр Боцан-Харценко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор представительства и РЦНК Евгений Баранов и бывший посол Сербии в России Славенко Терзич.

Григорий Щербина – это легендарная фигура российской дипломатии и политики на Балканах, заступник сербов в Косово и Метохии, потому хотелось бы увековечить его память, сказал Примаков.

Автором проекта памятника выступил член* Российской академии художеств Айдын Зейналов. Фигура представляет скульптуру Щербины, сидящего на скамейке. Монумент, по словам скульптора, должен органично вписаться в городское окружение.

Щербина погиб в апреле 1903 года, в конце марта этого года в него выстрелил албанец Ибрахим Халита.