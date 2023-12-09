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    Представления США о России застряли в 2022 году
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    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    Стрелявшего в сотрудников Росгвардии в Москве задержали
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    2 комментария
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    40 комментариев
    9 декабря 2023, 14:26

    В Сербии показали проект монумента в честь русского дипломата Щербины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    в сербской столице состоялась презентация проекта памятника российскому дипломату Григорию Щербине, его планируется поставить в одном из районов города.

    Проект представили в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом в Белграде», монумент планируется установить на улице имени Щербины в районе Чукарица в Белграде, передает РИА «Новости».

    На презентации присутствовали российский посол Александр Боцан-Харценко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор представительства и РЦНК Евгений Баранов и бывший посол Сербии в России Славенко Терзич.

    Григорий Щербина – это легендарная фигура российской дипломатии и политики на Балканах, заступник сербов в Косово и Метохии, потому хотелось бы увековечить его память, сказал Примаков.

    Автором проекта памятника выступил член* Российской академии художеств Айдын Зейналов. Фигура представляет скульптуру Щербины, сидящего на скамейке. Монумент, по словам скульптора, должен органично вписаться в городское окружение.

    Щербина погиб в апреле 1903 года, в конце марта этого года в него выстрелил албанец Ибрахим Халита.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    8 декабря 2023, 17:53
    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации

    Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации, но сотрудничать с ней необходимо

    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
    @ Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не является причиной для отказа от сотрудничества с ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Россия принадлежит к другой форме цивилизации... Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна», – заявил венгерский премьер в интервью изданию Point, передает РИА «Новости».

    Однако это не является поводом отказываться от сотрудничества с Россией, добавил он, отметив, что подавляющая часть мира отличается от Европы.

    Ранее Орбан осудил Евросоюз за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя».

    Коментарии (26)
    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (60)
    8 декабря 2023, 18:56
    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности

    Источник: Гарантии Евросоюза по безопасности Украины будут включать военное взаимодействие по безопасности

    ЕС предложил Украине пакет гарантий безопасности
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз предложил Украине пакет мер «Гарантии безопасности», который включает тренировку украинских солдат, кооперацию по военным материалам, борьбу с дезинформацией и меры по кибербезопасности, заявил высокопоставленный источник ЕС.

    «Мы предложили украинцам пакет, который называется «Гарантии безопасности» и который имеет военный компонент», – приводит ТАСС слова источника.

    Представитель ЕС отметил, что помимо тренировки солдат и кооперации по военным материалам пакет поддержки позволит «посмотреть, как мы можем больше интегрировать индустрию обороны Украины в нашу».

    По данным агентства, беседа с представителем ЕС прошла в преддверии встречи глав МИД стран сообщества, запланированной на 11 декабря.

    Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые являлись условиями для вступления Украины в ЕС.

    Также был принял закон, предусматривающий отмену ограничений для Национального агентства по предотвращению коррупции на проверки активов кандидатов на публичные должности.



    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 17:46
    Певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Москве
    Певец Леонид Агутин был экстренно госпитализирован в Москве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певец и композитор Леонид Агутин попал в больницу, сообщают СМИ.

    По данным источника канала, 55-летний артист попал в больницу с тромбом в ноге, он жаловался на сильные боли. В больнице Агутину сообщили о тромбозе глубоких вен и назначили медикаментозное лечение, передает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В начале января у певца запланированы выступления в Сочи, 5 января – в Дубае.

    Коментарии (16)
    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (16)
    8 декабря 2023, 19:22
    Тренер сборной России: Cледует отказаться от участия в ОИ в Париже на предложенных условиях

    Старший тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Родионенко отреагировала на допуск россиян к Олимпиаде–2024

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший тренер российской команды по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала унизительными условия для допуска спортсменов из России до Олимпийских игр.

    Комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских атлетов до Олимпиады–2024 в Париже в нейтральном статусе, Родионенко заявила, что это не стало прорывом, поскольку МОК «сохранил те же жесточайшие унизительные условия, которые ранее звучали в рекомендациях международным федерациям», передает ТАСС.

    Тренер выразила мнение, что россиянам следует отказаться от участия в Играх на таких условиях.

    «Что касается гимнастов, то нам еще нужно туда попробовать отобраться через этапы Кубка мира. Думаю, что показать высокий результат будет очень сложно. Спортсмены вынуждены будут выступать под большим психологическим давлением при неоднозначном судействе, думаю», – добавила Родионенко.

    Ранее МОК допустил российских атлетов к Олимпиаде–2024 в Париже в нейтральном статусе.

    Коментарии (38)
    8 декабря 2023, 19:30
    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году

    WSJ: Украине придется отложить контрнаступление до 2025 года

    WSJ: Украина не сможет провести контрнаступление в следующем году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года, считают неназванные источники Wall Street Journal из числа западных дипломатов и военных стратегов.

    Киеву необходимо потратить время, чтобы восстановиться, возможно, у него не будет шанса провести еще одно контрнаступление до 2025 года, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия уже готовится к новым «контрнаступательным и оборонительным операциям».

    Издание указывает на ситуацию под Красным Лиманом, где ВСУ принялись рыть траншеи, что говорит об оборонительном характере действий украинской стороны.

    Ранее американское военное ведомство заявило, что ВСУ имеют то, «что им нужно для успеха на поле боя».

    Коментарии (22)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    8 декабря 2023, 19:38
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    СМИ: Полицейский отобрал еду у монаха в Киево-Печерской лавре
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киево-Печерской лавре сотрудник полиции силой отобрал пакет с едой у монаха, сообщают украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна», в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ) появилось видео, на котором запечатлена попытка полицейских воспрепятствовать передаче еды священнослужителю. Когда пакет все-таки удалось передать монаху, страж порядка применил к священнику силу и отобрал у него еду.

    В УПЦ добавили, что это уже не первый раз, когда сотрудники полиции препятствуют передаче еды людям, находящимся в корпусе №58, – впервые подобный инцидент произошел 12 августа. Там напомнили, что в корпусе заблокированы семь монахов, отказавшихся покинуть здание после решения суда об их выселении.

    В августе суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры. В ноябре суд назначил дату рассмотрения апелляции на решение о выселении монастыря УПЦ из лавры.

    Коментарии (19)
    8 декабря 2023, 16:28
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
    Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лефортовский суд Москвы постановил заключить под стражу руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, сообщили в пресс-службе суда.

    Кесельман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», передает ТАСС.

    Он арестован на срок два месяца. Суть обвинений в отношении Кесельмана не уточняется.

    По информации правоохранительных органов, Кесельман на протяжении нескольких лет являлся руководителем кол-центра Milton Group, занимавшегося выманиванием крупных сумм у жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран. Часть полученных денег впоследствии тратилась на оборудование для украинской армии.

    В ноябре украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать.

    Коментарии (28)
    8 декабря 2023, 20:36
    Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель

    Дочь Миллы Йовович записала видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель

    Дочь Миллы Йовович поддержала флешмоб на песню Кати Лель

    Tекст: Валентина Григоренко

    Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Габо записала видео с танцами под трек Кати Лель «Мой мармеладный», сообщили СМИ.

    На видео 16-летняя Эвер сначала показала себя в белой футболке с изображением поп-исполнительницы Бритни Спирс. Затем дочь актрисы предстала перед камерой в платье-комбинации черного цвета, пишут «Известия».

    Как следует из кадров, для девушки не составило трудностей «подпеть» на русском языке. Катя Лель после этого репостнула ролик Эвер в своем аккаунте, и написала, что «доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде».

    Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что песня «Мой мармеладный», которую популярная певица Катя Лель исполнила почти 20 лет назад, вышла в мировые топы сервисов Spotify и Shazam, что свидетельствует о том, что в мире не хотят отмены русской культуры.

    Трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель вышел в 2004 году. В ноябре 2023 года он стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.

    Коментарии (11)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (8)
    9 декабря 2023, 06:30
    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России

    NI: Превращение Японии в ядерную державу неизбежно, чтобы сдерживать Россию

    В США предложили Японии стать ядерной державой для сдерживания России
    @ Naoki Nishimura/AFL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Японии придется стать ядерной державой, чтобы не рассчитывать на помощь США и сдерживать Китай, КНДР и Россию, заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для National Interest.

    Гевен считает непозволительной роскошью позицию Японии, как  лидера глобального движения за мир. Он считает, что страна должна разработать ядерное оружие для замены американского «зонтика», передает РИА «Новости».

    По его словам, США не будут ставить под угрозу свои города ради защиты союзников, и Токио нужно задуматься, как использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России.

    Ранее стало известно, что Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота.

    Коментарии (32)
    9 декабря 2023, 09:27
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Герой ДНР Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР и командир батальона «Спарта» Артем Жога охарактеризовал новые обвинения СБУ в его сторону, как шаги «умственно отсталых».

    По его словам, не представляется возможным комментировать сумасшедших и умственно отсталых людей, передает РИА «Новости».

    Накануне киевский режим заочно предъявил Жоге обвинение в коллаборационизме. До этого на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы «за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

    Напомним, Герой ДНР Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу граждан страны выдвинуться на выборы в качестве кандидата на пост главы государства.

    Коментарии (4)
    8 декабря 2023, 18:07
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже.

    До участия в Олимпийских играх допущено восемь россиян и трое атлетов с белорусским паспортом, которые уже прошли олимпийскую квалификацию, они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в МОК, передает РИА «Новости».

    «Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», – говорится в заявлении организации. Там добавили, что к Играм допущены более 60 украинских спортсменов.

    Ранее МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже.

    Коментарии (70)
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