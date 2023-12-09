До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.2 комментария
В Сербии показали проект монумента в честь русского дипломата Щербины
в сербской столице состоялась презентация проекта памятника российскому дипломату Григорию Щербине, его планируется поставить в одном из районов города.
Проект представили в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом в Белграде», монумент планируется установить на улице имени Щербины в районе Чукарица в Белграде, передает РИА «Новости».
На презентации присутствовали российский посол Александр Боцан-Харценко, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, директор представительства и РЦНК Евгений Баранов и бывший посол Сербии в России Славенко Терзич.
Григорий Щербина – это легендарная фигура российской дипломатии и политики на Балканах, заступник сербов в Косово и Метохии, потому хотелось бы увековечить его память, сказал Примаков.
Автором проекта памятника выступил член* Российской академии художеств Айдын Зейналов. Фигура представляет скульптуру Щербины, сидящего на скамейке. Монумент, по словам скульптора, должен органично вписаться в городское окружение.
Щербина погиб в апреле 1903 года, в конце марта этого года в него выстрелил албанец Ибрахим Халита.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ