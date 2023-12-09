Bloomberg: Бум популярности люксовых швейцарских часов подходит к концу

Tекст: Александра Юдина

В статье издания указано, что пик популярности часов произошел в начале распространения коронавируса, когда потребители обратили внимание на люксовые бренды, спрос на такие часы при этом вырос почти до 28,5 млрд долларов в 2022 году, передает RT.

Уточняется, что в данный момент ситуация поменялась, в публикации отмечается, что за последние месяцы зафиксировано снижение спроса на часы, что происходит на фоне «агрессивного повышения цен» и роста производства.

Также Bloomberg предполагает два повлиявших на это фактора: высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост.