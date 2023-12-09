Доставка рождественских товаров оказалась под угрозой из-за сбоев на морских каналах

Tекст: Кристина Цыцура

Это вызвано засухой и нападениями хуситов на корабли, передает РИА «Новости».

По словам гендиректора британского института экспорта и международной торговли Марко Форджионе, если ничего не сделать, то существует риск дефицита в течение 2024 года, а также часть товаров не успеет прибыть к Рождеству.

Форджионе заявил, что после нескольких месяцев задержек с прохождением бытовая электроника, такая как iPhone, «может оказаться недоступной».

Также директор добавил, что если участившиеся нападения на суда вблизи Суэцкого канала со стороны хуситов усилятся, то вместе с засухой в Панаме последствия будут «катастрофическими».