Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
Китай призвал Израиль прекратить убивать население Газы
Постпред в ООН: Пекин разочарован вето Вашингтона на резолюцию СБ ООН по Газе
Китай глубоко разочарован и сожалеет, что на резолюцию Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта США наложили вето, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
Цзюнь заявил, что конфликт уже привел к беспрецедентному числу смертей и разрушений и прекратить огонь нужно немедленно, это первостепенное требование, передает RT.
Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.
Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.