Китай призвал Израиль прекратить убивать население Газы

Постпред в ООН: Пекин разочарован вето Вашингтона на резолюцию СБ ООН по Газе

Tекст: Вера Басилая

Цзюнь заявил, что конфликт уже привел к беспрецедентному числу смертей и разрушений и прекратить огонь нужно немедленно, это первостепенное требование, передает RT.

Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.