The Messenger: В США захотели лишить Украину возможности определять условия победы

Tекст: Вера Басилая

Портал пишет, что американские и украинские чиновники провели ряд встреч, в ходе которых пришли к единогласному выводу о провале контрнаступления, цели которого не были достигнуты и вряд ли будут достигнуты в дальнейшем из-за отсутствия финансирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на Messenger.

Издание также сообщает, что на встрече американцы предложили пересмотреть политику Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.