На выставке «Россия» назвали объемы строительства жилья в ЛНР

В ЛНР запланировали построить к 2028 году 820 тыс. кв. м жилья

«К 2028 году планируем осуществить строительство порядка 820 тыс. кв. м [жилья]», – сказал Пасечник, уточнив, что в 2023 году строители сдали 11 тыс. кв. м жилья. Как отметил глава региона, сейчас 9 инвесторов претендуют на 16 земельных участков, выделенных властями под жилищное строительство. По его словам, идет процесс разграничения земли и передача участков, передает ТАСС.

Пасечник также сообщил, что в ЛНР не могут наладить железнодорожное сообщение с Москвой из-за близости линии фронта на некоторых участках маршрута и изношенности ж/д полотна.



«Основная ветка, которая соединяет Луганск и Москву – она проходит через Троицкий район, а это непосредственная близость к линии боевого соприкосновения. За длительный период неиспользования ж/д сообщения многие участки пришли в негодность, которые мы на сегодняшний день восстанавливаем. Поэтому как только наши железнодорожные пути будут приведены к каким-то нормативным требованиям Российской Федерации, как только будет обеспечена безопасность движения наших поездов, конечно же, мной будет принято решение и с нашего луганского вокзала под «Марш славянки» мы отправим первый наш поезд в Москву с огромным удовольствием», – рассказал он.

