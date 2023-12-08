Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России

В Чехии обсуждают создание единой системы закупки газа для потребителей, чтобы исключить поставки российского газа централизованные закупки газа для исключения поставок из РФ

«Государственная торговая компания не покупала бы газ из России. Она могла бы содействовать ограничению поставок газа из РФ в Чехию», – сказал пресс-секретарь Минпромторга Войтех Срнка, передает ТАСС со ссылкой на издание seznam.cz.



По данным агентства, с января по октябрь 2024 года республика закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения за 44,1 млн долларов. При этом за этот же период Чехия закупила у Норвегии 3,3 млн тонн газа за 2,7 млрд долларов.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из России ей не нужен.

Ранее сообщалось, что Чехия задумалась о санкциях против российского газа.