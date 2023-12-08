Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России
В Чехии обсуждают создание единой системы закупки газа для потребителей, чтобы исключить поставки российского газа централизованные закупки газа для исключения поставок из РФ
Министерство промышленности и торговли Чехии совместно с министерством финансов страны рассматривает возможность создания госкомпании для централизованных закупок газа для нужд потребителей, чтобы в республику не мог поступать через коммерческие компании российский газ.
«Государственная торговая компания не покупала бы газ из России. Она могла бы содействовать ограничению поставок газа из РФ в Чехию», – сказал пресс-секретарь Минпромторга Войтех Срнка, передает ТАСС со ссылкой на издание seznam.cz.
По данным агентства, с января по октябрь 2024 года республика закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения за 44,1 млн долларов. При этом за этот же период Чехия закупила у Норвегии 3,3 млн тонн газа за 2,7 млрд долларов.
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из России ей не нужен.
Ранее сообщалось, что Чехия задумалась о санкциях против российского газа.