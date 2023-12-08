Премьер Японии из-за скандала покинул фракцию

Премьер Японии Кисида из-за скандала покинул фракцию, которую возглавлял

Tекст: Ольга Никитина

Кисида покинул фракцию по соображениям «беспристрастной и объективной» оценки происходящего в партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Расследованием сокрытия средств, которое получили пять фракций правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег, занимается особый отдел Токийской прокуратуры. По закону, если собранная за один вечер сумма превысила 200 тыс. иен (1,3 тыс. долларов), имена дарителей и суммы должны быть вписаны в книгу отчетности.

Однако, например, в самой крупной фракции экс-премьера Японии Синдзо Абэ за пять лет оказались не указаны суммы в несколько сотен миллионов иен.

Предположительно, одним из фигурантов стал «правая рука» Кисиды Хирокадзу Мацуно, который занимает пост генерального секретаря правительства. Японская оппозиция заявила, что если не получит объяснений на этот счет, потребует его отставки, что, как ожидается, станет серьезным ударом по правительству Кисиды, рейтинги которого и без того упали до рекордно низких отметок.