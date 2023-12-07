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    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»
    Психолог объяснил, как буллинг мог привести к трагедии в брянской гимназии
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    Совфед определил дату выборов президента России
    В Брянск направлены сотрудники Росгвардии после стрельбы в школе
    Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 14:50

    Латвийский депутат отметил рост военного потенциала России

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс: военный потенциал России растет вопреки санкциям

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

    «(Россия) смогла эффективно принять военный бюджет, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова Колса в интервью Bloomberg.

    Латвийский депутат также отметил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к «длительной борьбе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что это ответ на агрессивные действия НАТО.

    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 10:24
    Совфед определил дату выборов президента России

    Совфед единогласно назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года

    Совфед определил дату выборов президента России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года.

    Уточняется, что постановление о назначении даты вступает в силу со дня его официального опубликования, за такое решение проголосовали 162 сенатора, передает ТАСС.

    Как сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов.

    Верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.

    Вопрос о дате проведения выборов президента внесли в повестку заседания Совфеда днем ранее. Руководитель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас до этого сообщил о готовности проекта постановления о назначении выборов президента России на 17 марта.

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    5 декабря 2023, 17:47
    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

    Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

    Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Германия всегда являлись великими державами, чего нельзя сказать об Украине. Диалог Парижа и Берлина всегда проходил в рамках понимания обеими сторонами взаимного равенства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии в вопросе примирения.

    «Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

    «Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

    «Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

    Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

    Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

    Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

    На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    5 декабря 2023, 10:42
    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как говорится в сообщении холдинга, в «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, передает ТАСС. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

    Там добавили, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.

    Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что после доработки с учетом опыта специальной военной операции на Украине результативность ЗРПК «Панцирь» против снарядов РСЗО HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%.

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    4 декабря 2023, 16:15
    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы

    Гособвинение запросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 12 лет лишения свободы

    Для экс-губернатора Белых запросили 12 лет лишения свободы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых могут посадить на 12 лет за злоупотребления и превышение должностных полномочий. На таком сроке наказания настаивает региональная прокуратура.

    «Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

    По версии следствия, в декабре 2011 года Белых ради «создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора» добился выделения денег областного бюджета «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников. При этом компания потратила бюджетные деньги на текущие нужды, а квартиры стали сдавать в аренду.

    Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил заключение договора займа КРИК с одной из компаний региона на 320 млн рублей. На деле, по данным следствия, он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды иных фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.

    Впоследствии в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.

    Ранее сообщалось, что Никите Белых предъявили новое обвинение.

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    6 декабря 2023, 15:19
    Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков комплектующих в Россию.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.

    Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.

    Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.

    Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.

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    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    5 декабря 2023, 15:50
    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»

    Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.

    «Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.

    Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.

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    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

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    6 декабря 2023, 13:30
    Bloomberg: В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО

    Bloomberg: Доходы России от продажи нефти выросли после начала СВО, несмотря на ограничения ЕС

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    Чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2024 года достигли 11,3 млрд долларов, и это составляет 31% от общих поступлений в бюджет страны за месяц, подсчитал Bloomberg.

    По данным агентства, это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превысило месячную доходность от продажи нефти до начала специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Коммерсант».

    Bloomberg отмечает, что российские и теневые владельцы флота за первые девять месяцев 2023 года перевезли более 70% российских нефтяных грузов общим объемом 3,5 млн баррелей в сутки, что позволило Москве сохранить контроль над экспортом и постепенно повышать цены.

    При этом самая большая доля перевозок приходится на суда из России и Греции, отмечает Bloomberg. По данным агентства, власти Греции заявили, что не могут предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах в 6 милях (10 км) от берега в Лаконском заливе.

    Ранее сообщалось, что Россия планирует с января сократить поставки нефти и топлива за рубеж в рамках сделки ОПЕК+

    Коментарии (9)
    7 декабря 2023, 11:21
    Су-35С в Абу-Даби взлетели на расстоянии вытянутой руки

    МО: Су-35С показали мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки

    Tекст: Ольга Никитина

    Летчики истребителей Су-35С, сопровождавшие президентский Ил-96 во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

    На видео, опубликованном Минобороны России, показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлет звена из трех Су-35С, которые находились максимально близко друг к другу. В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров, отмечает РИА «Новости».

    В Кремле накануне сообщали, что истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.

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    5 декабря 2023, 21:54
    Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник киевский режим попытался с помощью беспилотников атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.

    Около 20.00 мск 5 декабря российская ПВО сбила три украинских беспилотника и еще три перехватила над территорией Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

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    5 декабря 2023, 20:50
    Федерации попросили МОК допустить российских атлетов на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации попросили МОК допустить российских спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаду

    Международные спортивные федерации обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК), который проводит во вторник саммит в Лозанне, с просьбой допустить к Олимпиаде в Париже российских спортсменов с нейтральным статусом, которые прошли квалификацию или имеют возможность пройти отбор на игры.

    «Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться. Они также попросили как можно скорее принять решение, чтобы внести ясность во все процедуры олимпийской квалификации и для всех заинтересованных спортсменов», – приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС

    В ответ МОК заявил, что не изменил рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

    «Было подчеркнуто, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета, является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и применялась ранее», – сообщили в МОК.

    В октябре МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), на основании того, что его членами стали Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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