Мировые цены на нефть выросли после падения накануне на 3-4%

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 росла на 0,55% – до 74,71 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,62%, до 69,81 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне стоимость и марки Brent уменьшилась на 3,76%, опустившись ниже 75 долларов за баррель впервые с 4 июля. А WTI подешевела на 4% (ниже 70 долларов) впервые с 5 июля.

Падение цен усилилось после выхода неоднозначных данных по запасам нефти в США. Так, запасы бензина за неделю, завершившуюся 1 декабря, выросли на 5,4 млн баррелей вместо ожидаемого 1 млн. Запасы дистиллятов также выросли, но, наоборот, слабее ожиданий – на 1,3 млн баррелей вместо 1,5 млн. Коммерческие же запасы сократились еще сильнее ожиданий – на 4,6 млн баррелей вместо 1,4 млн.