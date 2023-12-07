Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.26 комментариев
США решили направить советника на Украину для борьбы с коррупцией
США решили направить советника в министерство стратегической промышленности Украины для борьбы с коррупцией
Власти США собираются направить советника в министерство стратегической промышленности Украины, чтобы поддержать борьбу с коррупцией и привлечение иностранных инвестиций в важнейшие отрасли, сообщил Белый дом.
Также этот шаг должен способствовать переходу к оперативно совместимым вооруженным силам, передает ТАСС.
Кроме того, Киеву переданы «технологические данные для начала производства в рамках некоторых из проектов FrankenSAM» по модернизации систем ПВО, их «интеграции с определенными западными боеприпасами». Указывается, что «параллельное производство этих систем на Украине и в США даст возможность быстрее осуществлять их развертывание».
Создается межведомственная группа для поддержки «промышленности, украинских и других партнеров», которым нужны «рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности». В группу войдут сотрудники Госдепа, Пентагона и минторга США.
Предпринимаемые шаги должны расширить сотрудничество двух стран, обеспечить Украину «средствами, требующимися для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе», а также помочь ее «долгосрочному экономическому восстановлению и обороне».
Напомним, США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов.