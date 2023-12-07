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    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    23 комментария
    7 декабря 2023, 03:41

    Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

    Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

    Tекст: Антон Антонов

    База США на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, американскую базу в провинции Анбар в Ираке атаковал беспилотник, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

    Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

    Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.

    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

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    5 декабря 2023, 03:03
    NYT: ХАМАС атаковал базу Израиля, где якобы находится ядерное оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, была атакована палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщила газета The New York Times.

    Издание ссылается на спутниковые снимки, согласно которым ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу «Сдот-Миха», где, как считают эксперты, расположены ракеты, способные нести ядерный заряд, передает ТАСС.

    NYT уточняет, что в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, но сами ракеты не получили повреждений. Как отмечает газета, неясно, знал ли ХАМАС о том, что на этом объекте может храниться ядерное оружие.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждающие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

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    4 декабря 2023, 04:58
    Беспилотники атаковали базы США в Сирии и Ираке

    Шиитские группировки сообщили об атаках на американские базы в Сирии и Ираке

    Tекст: Антон Антонов

    Базы США в Сирии и Ираке атакованы беспилотниками, сообщило «Исламское сопротивление Ирака», объединяющее шиитские вооруженные группировки.

    «Исламское сопротивление Ирака» сообщило, что атакам подверглись военные базы США «Грин-Вилладж» в Сирии и «Айн-аль-Асад» в Ираке. Комментируя атаку в Сирии, шиитское движение сообщило, что «было прямое попадание в цель», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщило, что пять человек погибли в результате авиаудара США по штабу вооруженных формирований в Ираке. Al Mayadeen сообщает, что удар был нанесен в Киркуке, погибли бойцы «Исламского сопротивления Ирака».

    Напомним, «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что обстреляло беспилотниками американскую базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.


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    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    5 декабря 2023, 03:41
    Израиль подготовился затопить тоннели в Газе морской водой

    WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением тоннелей в Газе морской водой

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых прячется ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Пока власти Израиля не приняли решение, также мнения на этот счет разделились и в администрации президента США. При этом, как пишет газета, невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Есть вероятность, что после подтопления в почву могут попасть опасные вещества, находящиеся в тоннелях.

    The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    5 декабря 2023, 02:06
    Базу США в Сирии обстреляли ракетами

    Пентагон: Базу США в Сирии обстреляли ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    С территории Ирака по американской базе в Сирии в Румейлане было выпущено 15 ракет калибра 122 мм, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Информации о пострадавших или повреждениях оборудования нет. Оперативная группа обнаружила место, откуда были запущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности, передает ТАСС.

    Ранее шиитские группировки сообщили об атаках на американские базы в Сирии и Ираке.

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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    5 декабря 2023, 00:28
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прилетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.

    Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту находились 120 человек, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Ранее МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

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    4 декабря 2023, 20:03
    Израиль разрушил школу в секторе Газа

    При ударе Израиля по школе «Салах-эд-Дин» в секторе Газа погибли 52 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Жертвами обстрела школы «Салах-эд-Дин» в секторе Газа стали 52 человека, сообщили в больнице, куда доставили тела погибших.

    Данные о жертвах администрация больницы «Аль-Ахли», куда привезли тела погибших, сообщила телеканалу Ash-Sharq, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что, по данным телеканала Al Jazeera, в разрушенной школе укрывались перемещенные лица.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    5 декабря 2023, 01:01
    Армия Израиля продолжила расширение операции в Газе

    ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции, сообщила Армия обороны Израиля.

    В ЦАХАЛ заявили, что истребители нанесли удары по всей территории сектора Газа, также были расширены наземные операции против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа, передает РИА «Новости».

    По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, израильские силы двигаются от здания к зданию, от туннеля к туннелю и не заходят на заминированные участки.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

    Также стало известно, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    6 декабря 2023, 10:39
    Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку из-за угроз по Газе

    Аккредитованный при ООН правозащитник Сафа подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава аккредитованной при ООН международной правозащитной организации Patriotic View (PVA, «Патриотическое видение») Мухаммед Сафа подал в отставку с поста представителя организации из-за угроз властей в адрес его семьи.

    Сафа, уточнил, что угрозы стали поступать после его призывов признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Он сообщил, что в итоге сам попросил об отставке с поста главного представителя PVA в ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене и рассчитывает, что прошение будет принято, передает ТАСС.

    По словам Сафы, шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН «осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе». Он добавил, что сам правозащитник и его семья подвергаются смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников, а ООН защитить их не в состоянии.

    Сафа призвал «не прекращать говорить о Газе» и «отстаивать права человека для каждого».

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта.

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    5 декабря 2023, 23:26
    Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.

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    5 декабря 2023, 21:23
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

    Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    5 декабря 2023, 23:03
    Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы

    Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, любое международное участие недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.

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    6 декабря 2023, 08:18
    Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

    Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон, причем это будет зависеть от итогов операции, которую проводит Армия обороны Израиля, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

    Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

    При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

    Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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