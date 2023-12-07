Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

Tекст: Антон Антонов

Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.