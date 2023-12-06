Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира
Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров, потерявший кисти рук и стопы в результате осложнения от пневмонии, сыграл в теннис с победителем пяти турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.
«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым – особое удовольствие для меня и моей дочки, которая профессионально занимается теннисом», – приводит ТАСС слова Костомарова в одной из соцсетей.
Фигурист поблагодарил теннисиста за поддержку и пошутил, что встретится с ним на турнире Большого шлема.
В январе 2024 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, однако из-за сепсиса фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.
Ранее Костомаров заявил, что внутри каждого русского человека живет дух, который не дает сдаваться.