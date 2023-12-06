Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира

Tекст: Денис Тельманов

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым – особое удовольствие для меня и моей дочки, которая профессионально занимается теннисом», – приводит ТАСС слова Костомарова в одной из соцсетей.

Фигурист поблагодарил теннисиста за поддержку и пошутил, что встретится с ним на турнире Большого шлема.

В январе 2024 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, однако из-за сепсиса фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее Костомаров заявил, что внутри каждого русского человека живет дух, который не дает сдаваться.