Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Костомаров рассказал о духе русского человека, который не дает сдаваться
Олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров: Внутри каждого русского человека живет дух, который не дает сдаваться
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что внутри каждого русского человека живет дух, который не дает сдаваться.
«Давно завелось, что русские не сдаются – в фильме «Брат» была фраза. Это дух такой, он внутри нас живет у каждого русского человека», – приводит слова Костомарова РИА «Новости».
Олимпийский чемпион рассказал в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» о планах на будущее.
По словам Костомарова, на Эльбрус он не собирается, но хочет снова выйти на лед, для чего тренируется, ходит в зал.
«Пару дней назад даже на бокс сходил. Без этой штуки (протеза на руке), правда. Можно тренироваться и прогрессировать, любая тренировка равно укрепляет ноги, руки, укрепляет твой дух», – сказал чемпион.
Ранее Костомаров выразил уверенность, что в будущем сможет кататься на коньках.