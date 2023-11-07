Костомаров рассказал о духе русского человека, который не дает сдаваться

Олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров: Внутри каждого русского человека живет дух, который не дает сдаваться

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«Давно завелось, что русские не сдаются – в фильме «Брат» была фраза. Это дух такой, он внутри нас живет у каждого русского человека», – приводит слова Костомарова РИА «Новости».

Олимпийский чемпион рассказал в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» о планах на будущее.

По словам Костомарова, на Эльбрус он не собирается, но хочет снова выйти на лед, для чего тренируется, ходит в зал.

«Пару дней назад даже на бокс сходил. Без этой штуки (протеза на руке), правда. Можно тренироваться и прогрессировать, любая тренировка равно укрепляет ноги, руки, укрепляет твой дух», – сказал чемпион.

Ранее Костомаров выразил уверенность, что в будущем сможет кататься на коньках.