Костомаров рассказал о планах кататься на коньках

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Костомаров выразил уверенность, что в будущем сможет кататься на коньках

Tекст: Антон Никитин

Костомаров заявил, что в будущем точно будет кататься на коньках. При этом Олимпийский чемпион отметил, что кататься как раньше, конечно, он не сможет, так как для этого необходимы очень тонкое чувство, работа мышц, которых он лишился, передает ТАСС.

Спортсмен напомнил, что в шоу Ильи Авербуха выходил на лед в кроссовках, а привык – в коньках. «Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», – сказал Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду.

Также Костомаров поделился эмоциями, которые ощутил после выхода из комы, и рассказал о поддержке, которую ему оказывали близкие. «Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность», – добавил он.

Ранее Костомаров рассказал, как восстановился после операций.

Напомним, в августе Костомаров впервые после ампутации стоп и кистей вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в сочинском ледовом дворце «Айсберг».