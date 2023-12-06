Саратовская область представила свои достижения на выставке «Россия»

«Наш президент Владимир Владимирович Путин своими нацпроектами дал возможность каждому региону стать современнее, комфортнее, кардинально улучшить качество жизни людей. И сегодня на выставке мы в очередной раз убеждаемся, какая у нас сильная и мощная страна. Саратовская область не исключение», – сказал Бусаргин.

«Сегодня это крупный промышленный, аграрный и культурный центр. У нас гармонично соединяется все, чем славится Россия: богатая история и культура, серьезная наука и образование, сильная промышленность и сельское хозяйство, талантливые, творческие, успешные люди. И есть одна закономерность – Саратов во многом был первым, многие прогрессивные идеи воплощались именно у нас, это отражалось на людях, они также стремились быть первыми», – подчеркнул губернатор.

Среди ключевых вопросов деловой программы Дня региона – развитие «зеленой экономики». На экспертной сессии «Переход к экономике замкнутого цикла: опыт, проблемы и перспективы» рассказывают о работе промышленных предприятий области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На стенде региона демонстрируют проекты «Город в городе» – застройки территории старого аэропорта в Саратове и «Столыпинского индустриального парка» с предприятиями «зеленой экономики», макет троллейбуса «Адмирал» с увеличенным автономным ходом и конструктора RoboIntellect для обучения робототехнике и программированию.

На выставке «Россия» в День Саратовской области выступают заслуженный артист России, автор-исполнитель Денис Майданов; чемпионы мира среди баянистов – саратовский ансамбль народных инструментов «Парафраз»; победительница проекта «Голос 3», воспитанница Александра Градского Александра Воробьева; лауреат всероссийской Студенческой весны ансамбль спортивного танца «Дэнс класс». Творческую встречу с гостями выставки проводит уроженец Саратовской области, народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.



В рамках Дня региона запланирована и традиционная свадебная церемония. Гости увидят сборы невесты к венцу и выкуп по-саратовски, благословение на вывернутой овчине и обмен караваями с двух сторон. Свадебный обряд проведет заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька».

В павильоне Минтруда в День Саратовской области показывают лучшие практики активного долголетия и добровольческие инициативы «серебряных» волонтеров. Среди них: «Профориентационный час», танцевальная лайт-разминка, нейрогимнастика, спортивные игры, современные и бальные танцы, встреча со стилистами, мастер-класс по изготовлению саратовской глиняной игрушки. Мультстудия «Пластилин» и фотопроект «Секреты долголетия 100+» продемонстрировали связь поколений.

Гастрономический потенциал региона представляют в павильоне Дома российской кухни. Известные саратовские шеф-повара презентуют традиционные блюда области: стерлядь, запеченную по-царски, котлеты саратовские из щуки, тельное из судака с начинкой из раковых шеек.

