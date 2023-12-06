Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Суд в Иране обязал США заплатить за смерть генерала Сулеймани
Суд в Иране обязал США выплатить 49,77 млрд долларов за смерть генерала Сулеймани
Американское правительство обязано выплатить 49,77 млрд долларов за убийство командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части армии Ирана) Касема Сулеймани, постановил генеральный суд Тегерана.
Правительство США и 41 физическое и юридическое лицо в США приговорены к выплате суммарно 49 млрд 770 млн долларов из-за преступлений, совершенных во время смерти генерала Сулеймани, постановил суд, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Напомним, генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.