  • Новость часаПутин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
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    Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины
    В банде из бывших силовиков обнаружили начштаба СОБР «Рысь» Алпатова
    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    В октябре Россия заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    15 комментариев
    6 декабря 2023, 16:45

    Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам пяти ведомств

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 67 офицерам Вооруженных сил, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    Согласно документу, звание генерал-лейтенанта присвоено восьми офицерам ВС России, вице-адмирала – одному офицеру, генерал-майора двадцати офицерам, контр-адмирала – четырем, передает ТАСС.

    В Росгвардии звания генерал-лейтенанта удостоены шесть офицеров, генерал-майора – семь, генерал-лейтенанта полиции – два человека, еще два – генерал-майора полиции.

    Звание генерал-майора внутренней службы получили два сотрудника ФПС. Семь сотрудников ФСИН удостоены званий генерал-лейтенанта внутренней службы и генерал-майора внутренней службы. Восемь сотрудников ФССП удостоены тех же званий.

    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат разговорами о «перерезании глоток русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

    Коментарии (106)
    6 декабря 2023, 01:20
    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двоих офицеров, подполковника и майора, к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Коментарии (83)
    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (51)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (17)
    5 декабря 2023, 21:37
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили вернуться, чтобы выступить в новогодней программе «Песня года», сообщают СМИ.

    Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.

    В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.

    Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.

    Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.


    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 18:38
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании

    Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок

    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский, похоже, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй президентский срок, предположило немецкое издание Welt.

    «Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».

    Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.

    В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».


    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 20:27
    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе

    Госдеп США объявил награду в 7 млн долларов за информацию о российском бизнесмене Артеме Уссе

    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США готов выплатить денежное вознаграждение в обмен на данные о российском бизнесмене Артеме Уссе, сыне экс-главы Красноярского края Александра Усса.

    В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера говорится, что за информацию, которая позволит задержать Усса-младшего, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере до 7 млн долларов, передает ТАСС.

    Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре прошлого года по запросу американской стороны, в марте он сбежал из-под домашнего ареста.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 13:56
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Цинь Ган, до недавнего времени возглавлявший МИД Китая, скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток или самоубийства, сообщили западные СМИ.

    Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.

    Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.

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    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 02:03
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    @ Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

    Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

    По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

    Коментарии (27)
    5 декабря 2023, 19:54
    В Европе частично разблокированы замороженные активы россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские регуляторы выдали лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов двум российским профучастникам, сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

    По словам Жидкова, 24 профучастника подали заявки на получение разрешения на разблокировку собственных активов, еще 27 – на разблокировку клиентских активов, передает «Интерфакс». В первом случае не было выдано ни одной лицензии, во втором лицензии получили два профучастника.

    Глава НРД добавил, что этот процесс еще не завершен из-за низкой скорости обработки лицензий, поскольку на него выделено мало ресурсов. Какие именно профучастники получили лицензии, не уточняется.

    Коментарии (11)
    6 декабря 2023, 14:42
    Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе задержанных участников банды, в которую входили в том числе бывшие и действующие силовики, есть начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных, заявил депутат Александр Хинштейн.

    Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

    По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.

    Коментарии (8)
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