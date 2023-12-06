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Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам пяти ведомств
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 67 офицерам Вооруженных сил, Росгвардии, Федеральной противопожарной службы (ФПС), сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно документу, звание генерал-лейтенанта присвоено восьми офицерам ВС России, вице-адмирала – одному офицеру, генерал-майора двадцати офицерам, контр-адмирала – четырем, передает ТАСС.
В Росгвардии звания генерал-лейтенанта удостоены шесть офицеров, генерал-майора – семь, генерал-лейтенанта полиции – два человека, еще два – генерал-майора полиции.
Звание генерал-майора внутренней службы получили два сотрудника ФПС. Семь сотрудников ФСИН удостоены званий генерал-лейтенанта внутренней службы и генерал-майора внутренней службы. Восемь сотрудников ФССП удостоены тех же званий.